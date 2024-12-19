Manisa'da Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Uyarı Tabelaları - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa'da Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Uyarı Tabelaları

Manisa\'da Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Uyarı Tabelaları

Manisa'da iç sulardaki balıkçılığın sürdürülebilirliği için 25 uyarı tabelası oluşturuldu.

19.12.2024 11:46
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Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi, iç sulardaki su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması için vatandaşların ve amatör balıkçılara yönelik bilgilendirme tabelaları yapıldı.

Farkındalık çalışması kapsamında yaptırılan 25 tabela Manisa'da yoğun olarak avcılık yapılan ilçelere gönderildi. Levhalarda; 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında iç sularda su ürünleri avcılığı yapmanın yasak olduğu, asgari boy ve alıkonulabilir miktarlarına dikkat edilmesi (Sazan 40 cm-5 adet, Yayın 90 cm-1 adet, Tatlı Su Kefali 20 cm-kg), bir amatör balıkçının en fazla 4 olta takımı ve olta başına iğne sayısının 3 adedi geçmemesi gerektiği gibi konularda bilgiler yer aldı.

Çalışmaya yönelik açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığına ilişkin getirilen düzenlemelerin belirtildiği 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/21) 11.08.2024 tarih ve 32629 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olup, 01.09.2024 tarihinden başlamak üzere 31.08.2028 tarihine kadar yürürlükte olacaktır. Bu tebliğ hükümlerine göre; İlimiz sınırları içerisinde bulunan iç sularımızda su ürünleri ve yaşam alanlarını korumak, stok ve avcılık dengesini gözeterek sürdürülebilirlik sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızı ve amatör balıkçılarımızı bilgilendirmek amaçlı olan iç sulara yönelik uyarı levhaları ilimizde yoğun olarak avcılık yapılan Demirköprü Barajı ve Sevişler Baraj bölgelerine 3'er adet, Gördes Barajı ve Bağyolu Baraj bölgelerine 2'şer adet, Güneşli Barajı, Çiçekli Barajı, Kula Göleti, Kılavuzlar Barajı, Ayvaalanı Barajı, Kavaklıdere Barajı, Afşar Barajı, Bakır Barajı, Ayanlar Barajı, Akkocalı Barajı, Allahdiyen Barajı, Siyekli Barajı, Horzumalayaka Barajı, Kelebek Barajı ve Gevenlik Baraj bölgelerine ise 1'er adet olmak üzere toplam 25 adet uyarı tabelası konulmuştur. Amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yapan tüm vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi için av yasaklarına uyması gerekmektedir. Sürdürülebilir balıkçılık için balıkların en az bir kez üremesine izin verilmelidir" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa'da Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Uyarı Tabelaları - Son Dakika

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