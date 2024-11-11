Manisa'da Üreticilere Yüzde 75 Hibeli Tohum Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Manisa'da Üreticilere Yüzde 75 Hibeli Tohum Desteği

Manisa\'da Üreticilere Yüzde 75 Hibeli Tohum Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde düzenlenen törenlerle 1003 üreticiye 252 ton hububat tohumu dağıttı. Proje, üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi ve gelirlerini artırmayı hedefliyor.

11.11.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 75 hibe ile üreticilere verdiği tohum desteğini Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde düzenlenen törenlerle tamamladı. Törenlerde 1003 üreticiye 252 ton tohum dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında il genelindeki üreticilere toplamda 564 ton hububat tohumu dağıtımı tamamlanırken, üreticilere tohumlarını teslim eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, üreticilere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, tarım üreticilerine yüzde 75 hibeli tohum desteğinin dağıtımını tamamladı. Üreticilerin maliyetlerini düşürmeyi, gelirlerini artırmayı hedefleyen proje kapsamında Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde düzenlenen törenlerle üreticilere tohumları teslim edildi. Köprübaşı ilçesinde 228 üreticiye 60 ton, Demirci ilçesinde 526 üreticiye 135 ton ve Gördes ilçesinde 249 üreticiye 57 ton olmak üzere toplamda 1003 üreticiye 252 ton hububat tohumu dağıtımı yapıldı. Proje kapsamında il genelindeki üreticilere toplamda 564 ton hububat tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Üreticiler tohumlarını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke'nin katıldığı törenlerde teslim aldı. Törenlere ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"Bu destekler başlangıç, devamı da gelecek"

Törenlerde konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, bereketli Gediz Ovası'ndan çıkan ürünlerin 81 ile dağıldığını söyledi. Buna karşılık bankalara en çok borcu olan çiftçiler de Manisa'nın ülkede birinci sırada yer aldığının bilgisini verdi. Başkan Zeyrek, "Geldiğimiz ilk günden itibaren hem tarımsal hem de hayvansal üretimi geliştirmek adına birçok projeye imza atmaya başladık. Sizlere bugün burada yüzde 75 hibe destekli hububat tohumunu dağıtmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu yeterli değil tabi ki. Birçok projemiz önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Sizlerin desteğe ihtiyacı vardı, yaptığımız bu destekler az bile. Bu bir başlangıçtır, bunların devamı gelecektir. Daha da çok kazanç getirecek desteği vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu destekleri 17 ilçemize eşit bir şekilde yapıyoruz. Bize oy veren vermeyen değil, artık seçim bitti herkese eşit hizmetin geleceği bir anlayış ile yola çıktık. Manisa'mda yaşayan 1 buçuk milyon vatandaşımızın her sorunuyla dertlenen her sorununa çözüm götürmek isteyen bir belediye yönetim anlayışı ortaya koymaya çalışıyoruz. Sadece hububat desteği değil, kanadı noktalı sirke sineğine karşı biyolojik teknik mücadelenin yaygınlaşması mücadelesinde Demirci ilçesindeki kiraz üreticilerine 31 bin 752 şişe elma sirkesi dağıtımını gerçekleştirdik. İki mahallemizde taral dolum tesisini hayata geçirdik. Önümüzdeki günlerde de arı kovanı desteğinde üreticilerimize arı kovanlarını teslim edeceğiz. Bu kadar kısıtlama tedbirleri var. 6 aydır 250 kilometre yol yaptık, birçok hizmetlerde bulunduk. Bu hizmetleri nasıl yapıyorsun diye soruyorlar. Ben halkın parasını ranta değil halka harcıyorum. Halkın parasını halkıma harcamaktan çok mutluyum" dedi.

"Üreticimizin önceliği, bizim de önceliğimizdir"

Yapılacak yatırımlarda ortak aklı dikkate aldıklarını söyleyen Başkan Zeyrek, "Bir yere yatırım yapılacaksa belediye başkanlarıma, muhtarlara soruyorum. Diyorum ki sizin önceliğiniz nedir. Sizin önceliğiniz benim önceliğimdir. Ben yatırımlarımı her zaman için muhtarlarımla, sivil toplum kuruluşlarıyla, belediyemizce, konunun muhatabı kimse onlarla birlikte karar vererek yapacağız. Bunu yapacağız ki paramızı doğru yere harcayalım. Gördes'imize hububat tohumu dışında kanadı noktalı sirke sineğine karşı mücadele için 9072 şişe elma sirkesini kiraz üreticilerine dağıtmış bulunmaktayız. Karaağaç mahallesinde iki adet hayvan içme suyu göletinin temizlik çalışmalarını tamamladık. Kobaklar Mahallesinde bulunan tarımsal sulama göletinin genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

Köprübaşı, Demirci ve Gördes ilçelerinde yapılan törenlerde belediye başkanları da söz aldı. Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke yaptıkları konuşmalarda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ilçeye geldiği ve üreticilere destek olduğu için teşekkürlerini iletti. Törenlerdeki konuşmaların ardından üreticiler tohumlarını teslim aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Köprübaşı, Demirci, Ekonomi, Güncel, Gördes, manisa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'da Üreticilere Yüzde 75 Hibeli Tohum Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi Çiftlik Bank davasında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın dahil 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi, 2 sanık tahliye edildi
12:52 Mehmet Ali Erbil’in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi Mehmet Ali Erbil'in adliyeye sevk edildiği anlar görüntülendi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
20:47 Narin’in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı
20:33 Muslera, Mourinho’ya kapıyı gösterdi Muslera, Mourinho'ya kapıyı gösterdi
20:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü’nü de Külliye’yi de kullanmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çankaya Köşkü'nü de Külliye'yi de kullanmaya devam edeceğiz
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 14:10:38. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa'da Üreticilere Yüzde 75 Hibeli Tohum Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.