Manisa\'da Üzüm Hasadı Devam Ediyor

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da yaş ve kurutmalık üzüm hasadı sürüyor. Yaklaşık 1 milyon dekar bağ alanına sahip kentte sabahın ilk ışıklarıyla bağlara giren üreticiler, yıl boyunca emek verdikleri üzümleri toplarken, Saruhanlı Ovası'ndaki sergi alanları da altın sarısına bürünüyor.

Manisa'da üzüm üreticilerinin yoğun hasat mesaisi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde bağların yolunu tutan üreticiler ve tarım işçileri, olgunlaşan üzümleri büyük bir titizlikle topluyor.

Bağlardan kesilen üzümler kasalara alınarak sofralık olarak değerlendirilmek üzere sevkiyata hazırlanırken, kurutmalık üzümler ise sergi alanlarına taşınıyor. Üzümlerin sergi alanlarına serilmesiyle birlikte Saruhanlı Ovası'nda dikkat çekici görüntüler oluşuyor.

Güneş altında kurumaya bırakılan üzümler, günler süren kurutma işlemi boyunca ovadaki sergi alanlarını adeta altın sarısına çeviriyor. Kurutma işleminin tamamlanmasının ardından üzümler hem iç piyasaya hem de dünyanın farklı ülkelerine gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Manisa'nın yaklaşık 1 milyon dekarlık bağ alanı, kentin tarımsal ekonomisinde önemli bir yere sahip bulunuyor. Özellikle çekirdeksiz kuru üzüm, bölgedeki üreticilerin en önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Manisa'dan yıllık ortalama 500 milyon dolarlık kuru üzüm ve yaklaşık 200 milyon dolarlık yaş üzüm ihracatı gerçekleştiriliyor. Kentte üretilen üzümler, Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatına da önemli katkı sağlıyor.

Hasat sezonunda hava şartları ise üreticilerin en önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. Kurutmalık üzümlerin kaliteli şekilde kurutulabilmesi için güneşli ve yağışsız hava büyük önem taşıyor. Üreticiler bir yandan ürünlerini sergi alanlarında kuruturken, diğer yandan sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Manisa'nın verimli ovalarında başlayan üzüm hasadı, bağlardan sergi alanlarına, buradan da iç ve dış pazarlara uzanan uzun yolculuğun ilk adımını oluşturuyor.

Türkiye'nin üzüm üretiminde lokomotif kentlerinden Manisa'da üreticilerin alın teriyle yetiştirdiği üzümler, bu sezon da hem sofraları hem de dünya pazarlarını süslemeye hazırlanıyor.