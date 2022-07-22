Manisa'da yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor

2022 yılı yatırım programı II. dönem uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan Manisa İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Vekili Hayri Sandıkçı başkanlığında yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Vekili Hayri Sandıkçı'nın yanı sıra kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kuruluş temsilcileri katıldı.

Manisa'da 487 kamu yatırım projesi uygulandı

Toplantıda 2022 yılı ikinci dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) yatırımcı kuruluşlar dönem raporlarına göre Manisa'da 487 kamu yatırım projesinin uygulandığı, bunlardan 360'ının yatırımcı kuruluş, 127'sinin belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 12 milyar 593 milyon TL olduğu bilgisi verildi.

Projeler için önceki yıllarda 3 milyar 808 milyon TL harcama yapıldığının belirtildiği toplantıda 2022 yılı için bu projelere toplam 2 milyar 456 milyon TL ödenek ayrıldığı, ikinci dönem sonu itibariyle 772 milyon TL ödenek harcanarak, harcama oranının yüzde 31 olarak gerçekleştiği ifade edildi. Bu projelerin 58'inin tamamlandığı, 283'ünün devam etmekte olduğu, 23'ünün ihale aşamasına getirildiği, 9'unun tasfiye edildiği ve 114 projeye ise henüz başlanamadığı bilgisinin verildiği toplantıda başlanamayan projelerin başlanamama sebeplerinin; arsa, ödenek ve hukuki sorunlar olduğu belirtildi.

Yatırımcı kuruluşların yürütmekte olduğu yatırımlar hakkında katılımcılara bilgi vermesi ile devam eden toplantı, koordinasyon gerektiren konuların görüşülmesi ile sona erdi. - MANİSA