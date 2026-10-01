Manisa'da zeytin ağacı sayısı 2026'da 38 milyona çıktı, sektör destek ve prim istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa'da zeytin ağacı sayısı 2026'da 38 milyona çıktı, sektör destek ve prim istiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa\'da zeytin ağacı sayısı 2026\'da 38 milyona çıktı, sektör destek ve prim istiyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa’daki toplantıda, kentte zeytin ağacı sayısının 2026 itibarıyla 38 milyona ulaştığı, bu sezon rekor zeytinyağı rekoltesi beklendiği açıklandı. Manisa, yağlık zeytin üretiminin yüzde 17’sini, sofralık üretimin yüzde 22’sini karşılarken sektör destek ve prim istiyor.

Manisa Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kentin zeytin ve zeytinyağı üretimindeki son durumu ele alındı. 2023 yılında 30 milyon olan zeytin ağacı sayısının 2026 yılı itibarıyla 38 milyona ulaştığı Manisa'da, bu sezon rekor zeytinyağı rekoltesi beklendiği açıklandı.

Manisa Ticaret Borsası Yönetimi ve sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentin zeytin üretimindeki güncel verileri paylaşıldı. Toplantıda aktarılan rakamlara göre, Manisa'nın Türkiye'deki yağlık zeytin üretiminin yüzde 17'sini, sofralık zeytin üretiminin ise yüzde 22'sini tek başına karşıladığı belirtildi. Üretimdeki artışın yanı sıra, Türkiye genelinde geçmiş yıllarda 1-1,5 kilogram seviyelerinde olan kişi başı yıllık zeytinyağı tüketiminin 2 ila 2,5 kilogram seviyelerine yükseldiği; yaşanabilecek fiyat indirimleriyle iç tüketimdeki talebin daha da artmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Küresel rekabet için "destek ve prim" vurgusu

Toplantıda konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, yüksek rekoltenin oluşturduğu potansiyelin yanında sektörün karşılaştığı maliyet sorunlarına da dikkat çekti. Yüksek işçilik ve işleme giderlerinin üreticiyi zorladığını belirten Özkasap, İspanya, Tunus ve Fas gibi rakiplerin düşük işleme maliyetleriyle dünya pazarında baskı oluşturduğunu kaydetti. Özkasap, Türk zeytinyağının dış pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi adına devlet desteği ve prim teşviklerinin artırılması gerektiğini söyledi.

Sektör paydaşları, üretimde hacimden çok kaliteye odaklanılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Kaliteli zeytinyağının sadece fabrikadaki sıkım işlemiyle elde edilemeyeceği; hasat, taşıma, sıkım, depolama ve ambalajlama süreçlerinin son ürünü doğrudan etkilediği vurgulandı. Manisa'nın üretim kapasitesini kaliteye dönüştürmesinin, hem üretici gelirlerini artıracağı hem de Türk zeytinyağı markasını küresel çapta güçlendireceği ifade edildi.

Fabrikalarda güvenilir üretim ve hijyen seferberliği

Zeytinyağı üretiminde katma değeri artırmak amacıyla tesislerdeki hijyen ve standartlar da mercek altına alındı. Toplantıda, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ve Bulaşanlar Sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Leyla Yeşim Kale Kıvrak tarafından teknik sunumlar gerçekleştirildi. Dr. Bacınoğlu tesislerde gıda hijyeni, ekipman temizliği ve bulaşma risklerinin önlenmesi konularında katılımcıları bilgilendirirken; Kıvrak ise zeytinyağında bulaşanlar konusunda dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Toplantı, sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerinin dinlenerek çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Zeytin AğacıZeytinyağıEkonomiZeytinManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 13:57:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa'da zeytin ağacı sayısı 2026'da 38 milyona çıktı, sektör destek ve prim istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei