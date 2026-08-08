Manisa\'da Zeytin Sineği Mücadelesi

Manisa'da zeytin üretim sezonunda verim ve kalite kaybının önüne geçmek amacıyla zeytin sineğine karşı sürvey çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Tuzaklarla takip edilen zararlının popülasyonu analiz edilerek, ekonomik zarar eşiğine ulaşılması halinde mücadele zamanının doğru şekilde belirlenmesi hedefleniyor.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, il genelindeki zeytinlik alanlarda zeytin sineği (Bactrocera oleae) popülasyonunun takibine yönelik çalışmalar devam ediyor. Teknik personeller tarafından belirlenen örnek bahçelerde bulunan feromon ve cezbedici tuzaklar düzenli aralıklarla kontrol ediliyor.

Tuzaklarda yakalanan ergin zeytin sineklerinin sayıları kayıt altına alınarak değerlendirilirken, elde edilen veriler doğrultusunda zararlının popülasyonundaki değişimler takip ediliyor. Yapılan teknik analizlerle zeytin sineğine karşı mücadele zamanının doğru şekilde belirlenmesi amaçlanıyor.

Verim ve yağ kalitesi tehdit altında

Zeytin sineğinin meyvelerde oluşturduğu zarar nedeniyle hem ürün miktarında hem de elde edilen zeytinyağının kalitesinde önemli kayıplara yol açabildiği belirtildi. Bu nedenle zararlının popülasyonunun düzenli olarak izlenmesinin ve ekonomik zarar eşiğine ulaşılması halinde zamanında mücadele edilmesinin büyük önem taşıdığı bildirildi.

İl ve ilçe müdürlükleri tarafından yürütülen sürvey çalışmaları sayesinde üreticilerin doğru zamanda bilgilendirilmesi hedeflenirken, gereksiz bitki koruma ürünü kullanımının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Üreticiye zamanında uyarı yapılacak

Çalışmaların ekonomik, çevresel ve sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda sezon boyunca devam edeceği bildirildi. Manisa genelindeki zeytinliklerde sürdürülen kontrollerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda üreticilere gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi.

Yetkililer, kaliteli ve verimli bir zeytin üretimi için üreticilerin teknik ekiplerin uyarılarını takip etmelerinin ve mücadele uygulamalarını tavsiye edilen zamanda gerçekleştirmelerinin önemine dikkat çekti.