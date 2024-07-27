Manisa Demirci'de Organik Taze Fasulye Üretimi

Ekonomi

Manisa'nın Demirci ilçesinde yetiştirilen ve hasadına başlanan taze fasulyeler farklı kentlere de gönderiliyor.

İlçeye 20 kilometre mesafedeki 1300 rakımlı Bardakçı Mahallesinde organik olarak taze fasülye üretimi yapılıyor.

Mahalle Muhtarı Ali İlkdoğan, AA muhabirine, temiz havası ve doğasıyla tarıma elverişli bir yer olan mahallede temmuzda taze fasulye hasadına başlandığını söyledi.

Üretici Ayşe Karagül de mayıs ayının sonunda ekimini yaptıkları ürünün bu dönemde hasada hazır hale geldiğini belirterek, "Hiçbir zirai ilaç kullanmadan üretilen fasulyelerimize talep çok oluyor. Özellikle İstanbul ve İzmir'den daha çok sayıda sipariş alıyoruz. Fasulyelerimiz hasadı yaklaşık 20 gün sürüyor. Tamamen doğal ve kılçıksız olması pişirmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca isteyen müşterilerimize sade ve domatesli olarak konserve yapıyoruz." dedi.

Ali Karagül ise yaklaşık 15 yıldır taze fasulye üretimi yaptıklarını, yetiştirme aşaması zor olsa da en iyi ürünü yetiştirmeye gayret ettiklerini sözlerine ekledi.