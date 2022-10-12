Manisa ekonomi haberleri... Vali Karadeniz Demirci OSB'nin ilk müteşebbis heyet toplantısına katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demirci Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ilk müteşebbis heyet toplantısına katıldı. Vali Karadeniz toplantı sonrasında Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde incelemelerde bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Demirci ilçesinde Kaymakam Adem Kaya'yı ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Karadeniz daha sonra 84 ha büyüklükteki alana yeni kurulan Demirci OSB'nin ilk müteşebbis heyet toplantısına katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Karadeniz, OSB'nin Demirci ilçesine hayırlı olmasını dileyerek; "Demirci Organize Sanayi Bölgesinin gelişmesini sağlayacak çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple burada böyle bir çalışmanın başlamış olması çok önemli. Özellikle halıcılık sektörü ve gıda sanayi başta olmak üzere burada önemli yatırımlar olacaktır. Bu da Demirci'nin istihdamına büyük katkı sağlayacaktır. Buradaki ekonomik hareketliliğin ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesini de hızlandıracağını düşünüyorum. Demirci OSB'nin kuruluşunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Toplantıda Müteşebbis Heyet Başkan Vekilinin seçimi yapılarak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi. Toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.

Demirci Hükümet Konağı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Demirci Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinin ilk toplantısına Vali Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Vali Karadeniz, Demirci Tarım Ürünleri Merkezini inceledi

Toplantının ardından Vali Yaşar Karadeniz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Zafer Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde hayata geçirilen "Demirci Tarım Ürünleri Merkezi" inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Demircili çiftçilerin ürünlerinin daha korunaklı ve kaliteli bir ortamda alıcı ile buluşmasını sağlamak amacıyla 16 bin metrekarelik alan içerisinde 2 bin metrekaresi kapalı alandan oluşacak şekilde yapılan Demirci Tarım Ürünleri Merkezinde, Kadın Kooperatifi de kurulacak.

Vali Karadeniz ayrıca ilçeye bağlı Kılavuzlar ve Tekeler Mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerde yaşayan vatandaşlarla sohbet edip talep ve isteklerini dinleyen Vali Karadeniz, halk toplantılarını zaman zaman yaptıklarını söyleyerek bu toplantılara kurum müdürleri ile birlikte gittiklerini, talepleri ve varsa sorunları yerinde dinleyip çözüm bulmak için çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıda Kılavuzlar ve Tekeler Mahalle sakinleri tek tek söz alarak sorunlarını, istek ve taleplerini iletti. İletilen talepler hakkında ilgili kurum müdürlerine söz verilerek sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi konusunda yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi alındı.

Vali Karadeniz, Kılavuzlar İlkokulunu da ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. - MANİSA