Manisa Enerji ile Yeşil Dönüşüm

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yenilenebilir enerji dönüşümünü sağlamak ve enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla kurduğu Manisa Enerji A.Ş'yi tanıttı.

Manisa Arena'da düzenlenen tanıtımda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şirketin sadece bir enerji tedarikçisi değil, şehrin enerji ekosistemini dönüştüren teknolojik bir merkez olduğunu söyledi.

Manisa Enerji'nin bir yeşil dönüşüm hareketi olduğunu kaydeden Dutlulu, belediye bünyesinde kurulan iklim değişikliği komitesi ile çalışmaları kurumsal bir yapıya kavuşturduklarını ifade etti.

Dutlulu, 2050 yılındaki net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı şehrin anayasası olarak güncellediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece yeşil enerji kullanımı değil, Manisa'nın ekonomik gücünün de şehirde kalmasını sağlamak. Bu doğrultuda hem ekonomik yapıyı güçlendiriyor hem de çevresel geleceğe katkı sunuyoruz. Vatandaşlarımızın çatısına kurulacak her güneş panelinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin güvencesi olacak. 48 milyon 400 bin kilovatsaat seviyelerine ulaşan tedarik hacmimizle kamu kurumlarından işletmelere kadar geniş bir ağa güç sağlıyoruz. Bu büyük adımın sevincini paylaşmak adına, Manisalı hemşehrilerimize enerji etiket fiyatları üzerinden 1 yıl boyunca yüzde 10 indirim uygulanacağının müjdesini veriyorum."

Manisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Aksoy da şirketin kuruluş felsefesi ve teknik kapasitesine ilişkin sunum yaptı.

Şirketin temellerinin merhum Ferdi Zeyrek'in vizyonuyla atıldığını hatırlatan Aksoy, "2025 yılı ocak ayında 2 abone ve 633 bin kilovatsaatle başladığımız yolculukta, bugün itibarıyla 804 aboneye ve yıllık 48 milyon kilovatsaatlik tedarik hacmine ulaştık. 2026 yılı için hedefimiz 90 milyon kilovatsaat. Manisa Enerji'den elektriğini herkes alabilir." diye konuştu.

Aksoy, kenti elektrikli araç dönüşümüne hazırlamak için şarj istasyonu yatırımlarına başladıklarını, 2026 yılı sonuna kadar 50 istasyon ve 80 sokete ulaşmayı planladıklarını aktardı.