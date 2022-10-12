Manisa ekonomi haberi: DSİ'den Manisa'ya bir müjde daha - Son Dakika
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Manisa ekonomi haberi: DSİ'den Manisa'ya bir müjde daha

12.10.2022 10:54
Manisa ekonomi haberi: DSİ'den Manisa'ya bir müjde daha

Manisa bölgesinden gelen habere göre Manisa'nın Demirci ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarafından yapımına devam edilen Sayık Barajı 590 metreküp su tutarak bölge ekonomisine 2 milyon 470 bin lira katkı sağlayacak.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarafından yapımına devam edilen Sayık Barajı 590 metreküp su tutarak bölge ekonomisine 2 milyon 470 bin lira katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkmaya devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'da bu yıl Belenyenice, Güveli ve Kuzuköy barajlarının açılışı yapılırken, Beydere, Döğüşören ve Kelebek barajlarında da su tutulmaya başlandı. Demirci ilçesindeki Sayık Barajının da inşası tamamlanırken müjdeli haberi DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca verdi. Barajda 590 bin metreküp su tutulacağını açıklayan Akca, bölge ekonomisine de 2 milyon 470 bin lira ek katkı sağlanacağı bilgisini verdi. Akca, "Sayık Barajı'nın 2022 yılı içerisinde tamamlamak için yoğun bir tempo ile çalıştık. Aralık ayı gelmeden barajı tüm yönleriyle tamamladık ve su tutuk. Vakit kaybetmeden sulama ihalesine çıkacağız. Amacımız en kısa sürede barajdan tarlalara su verebilmek. Manisa ve Demircili çiftçilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Temelden yüksekliği 34 metre olarak inşa edilen Demirci Sayık Barajı'nın gövdesi ön yüzü mebran kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. 960 dekar araziyi borulu basınçlı modern sistem ile sulayacak barajın gövdesi için yaklaşık 200 bin metreküp dolgu yapılırken, 1200 metreküp de ön yüz beton kaplama imalatı yapıldı. Demirci Çınarcık Deresi üzerine inşa edilen Sayık Barajı'nın devreye girmesi ile bölgedeki sulama maliyetleri düşecek, dekar başına verim artacak. Sayık Barajı bölge üreticisine yılda yaklaşık 2 milyon 470 bin lira daha fazla kazandıracak. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Demirci, Manisa, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa ekonomi haberi: DSİ'den Manisa'ya bir müjde daha - Son Dakika

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