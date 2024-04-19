Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü: Üreticilerimiz sosyal medya ve SMS sisteminden gelen mesajlara dikkat etmeli

Manisa'da Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak teknolojinin imkanlarını kullanarak çiftçilere her konuda destek olduklarını söyleyen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk "Üreticilerimiz sosyal medya ve SMS sisteminden gelen mesajlara dikkat etmeli, önerilen tavsiyelere uymaya özen göstermelidirler" dedi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk bitkisel üretim sezonun başlamasıyla birlikte üreticilerin dikkat etmesi gereken hususlara yönelik açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik personel kadrosu ve gelişen teknolojinin tüm imkanları ile sahada olduklarını belirten İl Müdürü Öztürk; "İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görev yapan teknik personellerimiz sahadaki hastalık ve zararlı takibine yönelik olarak düzenli olarak kontroller gerçekleştirmektedir. Teknik personellerimiz gerek fenolojik gözlemler gerekse monitör tuzak kontrolleri ile hastalık ve zararlı tespitini yapmakta sosyal medya, SMS sistemi ve sahadaki çiftçi görüşmeleri ile mücadelenin doğru zamanda doğru yöntemle gerçekleşmesini sağlamaktadırlar. Üreticilerimiz sosyal medya ve SMS sisteminden gelen mesajlara dikkat etmeli, önerilen tavsiyelere uymaya özen göstermelidirler. Henüz SMS sistemine kaydını yaptırmamış olan üreticilerimiz ilgili İlçe Müdürlüklerine başvurarak sisteme kayıtlarını yaptırmaları önem arz etmektedir" dedi.
İl genelinde 50 adet Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu, 48 adet Dijital Kameralı Feromon Tuzak bulunduğuna vurgu yapan Metin Öztürk; "Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları ile bölgedeki hava sıcaklığı, ortam nemi, yağış miktarı, toprak sıcaklığı ve yaprak ıslaklığı gibi verilerin saatlik ortalamaları kaydedilmektedir. Dijital Kameralı Feromon Tuzaklar ile de tarım ürünlerindeki zararlı popülasyonun takibi gerçekleştirilmektedir. Elde edilen veriler ile mücadelenin en doğru zamanda tespiti sağlanmaktadır. Bu sayede gereksiz ilaçlamalardan kaçınılmakta, ürün kayıpları önlenerek maddi kayıpların da önüne geçilmektedir. Dün olduğu gibi bugün de üreticilerimizin yanında yer almaya, onlara teknik destek vermeye devam ediyoruz. Yeni sezonun tüm üreticilerimiz için hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - MANİSA
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Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası arasında Kapıdağ Turizmini geliştirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Oluşturulan Kapıdağ Turizm Geliştirme Komisyonu, bölge turizminin gelişmesi ve tanıtımı için yapılması gerekenleri, ana sorunları ve çözüm önerilerini görüşmek üzere toplantılar düzenleyecek. Ayrıca, Kapıdağ Yarımadası'nda bulunan işletmelerin daha uzun sürelerde hizmet verebilmeleri için turizm sezon süresinin arttırılması için çalışmalar yapılacak.
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Kütahya'nın Eskiyüreğil ve Eynegazi köylerinde yürütülen 'Sözleşmeli Nohut Üretimini Yaygınlaştırma' projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibeli nohut tohumları dağıtılmaya başlandı. Proje kapsamında toplamda 43 üreticiye bin 30 dekar alanda 12 bin 875 kilogram nohut tohumu ve tamamı hibe olan 52 litre Fungusit ilacı temin edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, nohut ekimi esnasında üreticilere bilgiler vererek sorunlar ve çözümleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yapısal reformların ekonomiye güç katacağını belirtti. Avdagiç, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, hükümetin Ekonomik Programı'nın uygulanmasını istediklerini söyledi. Ayrıca, kamunun tasarruf yapması gerektiğini ve İsrail'e karşı yürürlüğe konulan ihracat kısıtlamasını desteklediklerini ifade etti.
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