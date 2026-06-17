Manisa, İSO 500'de 35 Firma ile Öne Çıktı - Son Dakika
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Manisa, İSO 500'de 35 Firma ile Öne Çıktı

Manisa, İSO 500\'de 35 Firma ile Öne Çıktı
17.06.2026 15:16
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İstanbul Sanayi Odası'nın araştırmasında Manisa, 35 firmayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında Manisa, 35 firmayla dikkat çekti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, "Üreten Manisa, büyüyen Türkiye demektir" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında Manisa, sanayideki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı, merkezi Manisa'da bulunan 12 firma ile merkezleri farklı şehirlerde olmasına rağmen üretim faaliyetlerini Manisa'da sürdüren 23 firma olmak üzere toplam 35 firma, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasına girmeyi başardı.

Türkiye ekonomisinin üretim gücünü ortaya koyan ve sanayi sektörünün en prestijli araştırmaları arasında gösterilen İSO 500 sonuçları, Manisa'nın üretim, yatırım, ihracat ve istihdam alanlarındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklanan veriler, Manisa'nın yalnızca kendi sanayi kuruluşlarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yatırım ve üretim üssü olarak da öne çıktığını gösterdi.

İSO'nun 1993 yılından bu yana gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 11 trilyon 118 milyar liraya ulaştı. Yıllık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) yüzde 25,4 olarak gerçekleştiği dikkate alındığında, üretimden satışlarda reel olarak yüzde 2,1 oranında artış kaydedildi.

Sanayideki bu büyüme içerisinde Manisa, sahip olduğu organize sanayi bölgeleri, güçlü lojistik altyapısı, yatırımcı dostu yapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. Beyaz eşyadan otomotive, gıdadan enerjiye, makineden ambalaja kadar birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar, üretim hacimleri ve ihracat performanslarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti.

İSO 500 sonuçlarını değerlendiren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, elde edilen başarıdan gurur duyduklarını belirterek, "Odamıza kayıtlı üyelerimizden merkezi ilimizde bulunan 12 firma ile birlikte, bölgemizde üretim yapan ancak merkezleri farklı şehirlerde bulunan 23 firmamızın da listede yer almasıyla toplam 35 firmamız Türkiye'nin sanayi devleri arasında yer aldı. Bu tablo, Manisa'nın üretim gücünü, yatırım cazibesini ve sanayideki stratejik konumunu açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Manisa'nın Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Organize sanayi bölgelerimiz, güçlü lojistik altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve yatırım dostu yapımız sayesinde hem yerli hem de yabancı yatırımcıların tercih ettiği bir şehir konumundayız. Şehrimizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarımız üretim yapıyor, ihracat gerçekleştiriyor, istihdam oluşturuyor ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sunuyor" diye konuştu.

Küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere ve finansmana erişimdeki zorluklara rağmen üretimden vazgeçmeyen sanayicilerin önemli bir başarıya imza attığını belirten Yılmaz, "İSO 500 listesinde yer alan firmalarımızın başarısı, Manisa'nın güçlü üretim kültürünün, girişimcilik ruhunun ve sanayi vizyonunun bir sonucudur. Üretimin, istihdamın ve ihracatın gerçek kahramanları olan tüm firmalarımızı gönülden kutluyorum. Manisa'mıza ve ülkemize değer katan iş dünyamızın başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Üreten Manisa, büyüyen Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

İSO 500 verileriyle Manisa: Merkezi Manisa'da bulunan firma sayısı 12, merkezi farklı illerde olup Manisa'da üretim yapan firma sayısı 23, toplam firma sayısı 35, ilk 100'de yer alan firma sayısı 10, ilk 200'de yer alan firma sayısı 18 olarak kayıtlara geçti. Manisa, bu rakamlarla Türkiye'nin önde gelen sanayi merkezleri arasındaki yerini bir kez daha güçlendirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa, İSO 500'de 35 Firma ile Öne Çıktı - Son Dakika

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