Manisa'nın Kula ilçesinde jeotermal enerjinin kullanıldığı serada topraksız tarımla üretilen ilk ürünlerin hasadı yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi iş birliğinde geliştirilen Jeotermal Enerji ile Teknolojik Sera Kurulumu Projesi'nin ilk sonuçları alındı.
İlçede jeotermal kaynakların bulunduğu bölgede 50 bin metrekare kapalı alanda kurulan seradaki ilk hasat nedeniyle tören düzenlendi.
İlçe protokolünün katıldığı törende hasat edilen ilk domatesler, vatandaşlara ikram edildi.
Kula Belediye Başkanı Tosun, AA muhabirine yaklaşık 160 milyon liraya mal olan seranın girişimcilerin önünü açacak örnek bir proje olduğunu ve bu sayede modern tarımın temellerinin ilçede atıldığını belirtti.
Tosun, serayı büyük emeklerle ilçeye kazandırmanın sevincini yaşadıkları dile getirerek, "Yaklaşık 1,5 senedir seranın inşaatı için çalışmalarımız devam ediyordu, şimdi ilk meyvelerimizin hasadına başladık. AK Parti İzmir Milletvekilimiz Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve Kalkınma Ajansımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sera artık yıllarca Kula'ya hizmet verecek." dedi.
Jeotermal su, SPA'da da kullanılacak
Hizmete açılan seranın benzer yatırım yapmak isteyen girişimcileri bölgeye çekeceğine inandığını ifade eden Tosun, serada kullanılan jeotermal suyun inşası devam eden SPA merkezinde de kullanılacağına işaret etti.
Tosun, şunları kaydetti:
"Bu seranın ısıtılmasında kullanılan 65 derecelik jeotermal su, tahliye edildiğinde 10 ile 15 derece kayba uğruyor. Bu su, yıl sonuna kadar tamamlayacağımız SPA merkezinde kullanılacak. En son bu su, reenjeksiyon kuyusuna geri basılarak geri dönüştürülmüş olacak ve kaynakların israfının önüne geçilmiş olacak."
Son Dakika › Ekonomi › Manisa Kula'da Jeotermal Enerjiyle Üretilen İlk Ürünler Hasat Edildi - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'da pamuk üreticilerine 1,6 milyar liralık mazot ve gübre desteği ödemesi yapacaklarını duyurdu. Yumaklı, ziyaret ettiği Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaparak, Bakanlık olarak çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Ayrıca, Şanlıurfa'nın su kaynaklarının korunması ve sulama tesislerinin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Honduras'ın Türkiye ile olan ticaretinin düşük olduğunu belirterek, bu rakamı artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Honduras Büyükelçisi Mauricio Bueso Chinchilla ise Türkiye ile inşaat, demir çelik ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, arıların erken çıkmasına ve yorulmasına, zirai ilaçlar da arıların zehirlenerek ölmesine neden oluyor. Arıcılar, bu durumu 'yalancı bahar' olarak adlandırıyor. Arılar, kış mevsiminde dinlenmeye çekilirken, zamansız gelen sıcaklıklar nedeniyle uçmaya başlıyor ve güç kaybederek ölüyor. Ayrıca tarla ve bahçelerde kullanılan bazı zirai ilaçlar da arı ölümlerine yol açıyor. Arıcılar, çiftçilerin ilaçlama yapmadan önce izin alması gerektiğini belirtiyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesine 2 yıllığına verilen Çivril'deki 1970 dekar araziyle ilgili yaşanan tahsis sorunu çözüldü. PAÜ, arazide Ar-Ge çalışmalarına başlayacak ve projelerini köylülerin eliyle yürütecek. Arazinin tamamında Ar-Ge yapılması hedefleniyor.
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, Türkiye'nin zengin kaynaklarıyla birlikte halkın kendi kaynaklarını yüksek fiyatlar nedeniyle kullanma özgürlüğünü yaşayamadığını belirtti. Baltalık, hayvancılık ve tarım alanında üretim değerinin arttırılması ve tüketici kullanımının aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Kırşehir'de jeotermal kaynakların pahalı kullanılmasının nedenlerini sorgulayan Baltalık, siyasetçilerin vatandaşa empoze etmeye çalıştığı konuların yerine gerçekçi projelerle toplumun sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.
İstanbul Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor' toplantılarında orman ürünleri sektörünün sorunları ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı, üniversite öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri, Türkiye'deki orman ürünleri üretimi, ticareti ve yönetimi konularında görüşlerini paylaştı. Toplantıda, iklim değişikliği, karbon depolama, bal ormanları, ithalat sorunları ve eleman sıkıntısı gibi konular da ele alındı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Araban sarımsağının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasını değerlendirerek, 'Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.' ifadesini kullandı. Türkiye'nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Kacır, 'Gaziantep topraklarında yetişen şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu.' değerlendirmesinde bulundu. Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: 'Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz.'
Kırşehir İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve ulaşım ekipleri, köylerin bağlantı yollarında düzenleme çalışmaları yaparak daha iyi ulaşım imkanı sağlamayı hedefliyor. Yol bakım, onarım ve temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, "Bu yıl FAVÖK marjını yüzde 42 oranında hedefliyor, veri merkezleri, yenilenebilir enerji ve altyapı yatırımları ile operasyonel yatırımların gelire oranını ise yüzde 23 olarak bekliyoruz.
Bilim insanlarının Antarktika'daki buzullarda yaşanan değişimin ve buz tabakasındaki hareketlerin haritalandırılması için yaptığı çalışmalarla dünyanın geleceği için çözüm aranıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?