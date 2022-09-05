Alaşehir'de karpuzun fiyatı 1 buçuk liraya düştü - Son Dakika
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Alaşehir'de karpuzun fiyatı 1 buçuk liraya düştü

05.09.2022 14:47
Alaşehir'de karpuzun fiyatı 1 buçuk liraya düştü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sezon başında kilosu 7 liradan satışa sunulan karpuzun fiyatı 1 buçuk liraya kadar düştü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sezon başında kilosu 7 liradan satışa sunulan karpuzun fiyatı 1 buçuk liraya kadar düştü.

Alaşehir'in semt pazarlarında tezgah açan esnaf, karpuzun fiyatının hızla düştüğünü belirterek, kimi zaman kilosunu 1 liradan dahi sattıklarını dile getirdiler. Alaşehir'de uzun yıllardır tezgah açan Hüseyin Yıldız, "Yaklaşık on yıldır karpuz alıp satarım. Sezon başında kilosu 6-7 liradan satış yaptığımız karpuzlar 1 buçuk liraya kadar düştü. Karpuzu biz alıp satıyoruz, üretici için daha kötü. Girdi fiyatları çok yükseldi, bizler de yeteri kadar para kazanamıyoruz ama en azından insanımız ucuz karpuz yiyebiliyor" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Alaşehir, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alaşehir'de karpuzun fiyatı 1 buçuk liraya düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alaşehir'de karpuzun fiyatı 1 buçuk liraya düştü - Son Dakika
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