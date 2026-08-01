Manisa’nın dev kültür projesi ihaleye çıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi, Ticaret ve Konut Projesi için 5 Ağustos'ta ihaleye çıkıyor. Yaklaşık bin kişilik salonu, sanat atölyeleri, sergi alanları ve sosyal donatılarıyla hayata geçirilecek proje, kentin yeni kültür ve yaşam merkezi olacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacak Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi, Ticaret ve Konut Projesi için 5 Ağustos Çarşamba günü ihaleye çıkıyor. Modern kültür merkezi, ticaret alanları ve konutlardan oluşacak proje, tamamlandığında Manisa'nın yeni çekim merkezlerinden biri olacak.

Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi'nde hayata geçirilecek proje için ihale, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında yaklaşık bin kişilik büyük salon, 350 kişilik çok amaçlı salon, geniş fuaye alanları, geçici ve kalıcı sergi salonları, dijital sergi alanları, görsel sanatlar ve seramik atölyeleri, müzik ve ses kayıt stüdyoları, dans stüdyosu, seminer salonları, kafe, sosyal donatı alanları ve otopark yer alacak.

Her yaştan Manisalıya hizmet verecek merkezde tiyatro, konser, sergi, söyleşi, eğitim programları ve ulusal organizasyonlar düzenlenebilecek.

"Manisa'nın geleceğine yapılmış bir yatırım"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi'nin gelecek nesillerin de kullanacağı kalıcı bir eser olacağını belirterek, "Manisa, sanayisiyle, tarımıyla ve nüfusuyla büyüyen bir kent. Bu gelişime yakışır, kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği modern bir merkeze uzun yıllardır ihtiyaç duyuyordu. Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi, bu ihtiyaca cevap verecek çok önemli bir yatırımımız olacak. Büyük salonları, sergi alanları, atölyeleri ve sosyal yaşam alanlarıyla kentimizin kültürel hayatına yeni bir soluk kazandıracağız." dedi.

"Yaşayan bir kültür merkezi olacak"

Merkezin adını taşıyacağı merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kente önemli hayaller bıraktığını ifade eden Başkan Dutlulu, "Ferdi Başkanımızın adını, Manisa'ya uzun yıllar hizmet edecek böylesine değerli bir eserle yaşatacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu merkez tamamlandığında yalnızca etkinliklerin düzenlendiği bir bina olmayacak. Çocuklarımızın sanatla buluştuğu, gençlerimizin ürettiği, hemşehrilerimizin bir araya geldiği yaşayan bir kültür merkezi olacak." ifadelerini kullandı.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım çalışmalarına başlanması planlanan Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi, Ticaret ve Konut Projesi'nin tamamlandığında Manisa'nın kültür ve sanat alanındaki en önemli yatırımlarından biri olması hedefleniyor.