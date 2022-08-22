Sarıgöl Ovası beyaza büründü - Son Dakika
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Sarıgöl Ovası beyaza büründü

22.08.2022 14:02
Sarıgöl Ovası beyaza büründü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları doğa olaylarına karşı koruma altına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağları doğa olaylarına karşı koruma altına alındı. Aralık ayının sonuna kadar dalından taze üzüm hasadına olanak tanıyan beyaz örtüler Sarıgöl Ovasını da beyaza bürüdü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağları temmuz ayında başlayan ve ağustos ayı itibariyle tamamlanan çalışma ile doğa olaylarına karşı koruma amaçlı olarak örtü altına alındı. Sarıgöl Ovasında 113 bin dekarlık alanda yapılan Çekirdeksiz Sultaniye üzüm üretimine karşın bu yıl dolu ve soğuktan üzüm bağlarının büyük bölümü zarar görmesi nedeniyle sadece 80 bin dekarlık alanın örtü altına alındığı belirtildi.

Sarıgöllü üzüm üreticileri yıllardır üzüm bağlarını doluya, iri yağmurları, tozlara, aşırı sıcaklara ve çiğ olaylarına karşı koruma amaçlı olarak örtü altına aldıklarını belirtti.

Üzüm üreticileri koruma amaçlı örtülerin iki ve dört yıl kullanımı olduğunu örtü altında üzümlerin aralık ayı sonuna kadar dalında korunduğunu belirtti. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Sarıgöl, Aralık, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarıgöl Ovası beyaza büründü - Son Dakika

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