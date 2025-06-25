Manisa'nın Tarım İhracatı Mayıs'ta 72,6 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Manisa'nın Tarım İhracatı Mayıs'ta 72,6 Milyon Dolar

Manisa\'nın Tarım İhracatı Mayıs\'ta 72,6 Milyon Dolar
25.06.2025 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa, 2023'ün ilk 5 ayında tarım ihracatını 399 milyon dolara çıkararak başarı gösterdi.

Manisa'da mayıs ayında 72,6 milyon dolarlık tarım ihracatı gerçekleştirilirken, yılın ilk 5 ayında ihracat 11 milyon dolarlık artışla 399 milyon doları geçti. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü aylık bazda en fazla ihracatın gerçekleştiği sektör olurken, toplamda en fazla ihracat yapılan sektör ise kuru meyve mamulleri oldu. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte yaş meyve ve sebze ihracatında önemli artış yaşandı.

Manisa, tarım sektöründe ihracatını artırmaya devam ediyor. 2024 yılının ocak-mayıs döneminde 388 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kent, bu yılın aynı döneminde ihracatını 399 milyon doları geçerek yüzleri güldürdü. Mayıs ayında ise 72 milyon 621 bin dolarlık tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirildi.

Aylık ve yıllık artışlar

Geçen yılın mayıs ayında 14 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, bu yıl yüzde 25,5 artışla 18 milyon dolara yükseldi. İlk 5 aylık dönemde ise yüzde 16,2'lik artışla 76 milyon dolardan 88,5 milyon dolara ulaştı.

Kuru meyve mamulleri sektöründe geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 21,5'lik düşüşle 18,5 milyon dolara gerileyen sektör, yıllık bazda 110 milyon dolardan 95 milyon dolara gerilemesine rağmen toplamda en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Meyve sebze mamulleri sektöründe mayıs ayında yüzde 3,3'lük artışla 16 milyon doları aşarken, yıllık bazda yüzde 2,2 artışla 88 milyon dolarlık ihracata ulaştı.

Mayıs ayında yüzde 37,5'lik artışla 9,8 milyon dolara çıkan tütün sektörü, yıllık toplamda ise yüzde 40,8 artışla 53,6 milyon dolara ulaştı.

Hasat sezonunun bitmesiyle birlikte zeytin ve zeytinyağı sektörün ihracatı mayıs ayında yüzde 18,9 azalarak 5 milyon dolara düştü. Yıllık toplam ihracat ise yüzde 15,1'lik azalışla 26,6 milyon dolar oldu.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri mayıs ayında yüzde 38,4'lük artışla 3,2 milyon dolara yükselirken, sektör, yıllık bazda yüzde 53,3'lük artışla 20,3 milyon dolara ulaştı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü mayıs ayında yüzde 65,8'lik düşüşle 1,6 milyon dolara gerilerken, yıllık toplamda yüzde 34,8'lik azalışla 16 milyon dolara düştü.

Yaş meyve ve sebzede ise aylık yüzde 46,8'lik artışla 2 milyon dolara ulaşırken, yıllık bazda yüzde 28,6 artışla 8,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Manisa'da tarım sektörleri arasında kuru meyve mamulleri, toplamda en fazla ihracat yapan sektör olurken, hububat ve yağlı tohumlar sektörleri yıllık bazda önemli bir artış gösterdi. Özellikle yaş meyve ve sebze sektöründe hasat sezonunun başlamasıyla dikkat çekici bir yükseliş yaşandı.

Manisa tarım ihracatındaki bu başarıyla Türkiye ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya devam ederken, hasat sezonunun hızlanmasıyla birlikte önümüzdeki aylarda ihracatın daha da artması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Ekonomi, manisa, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa'nın Tarım İhracatı Mayıs'ta 72,6 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
ABD Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın azil tasarı reddedildi ABD Temsilciler Meclisi'nde Trump'ın azil tasarı reddedildi
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş

17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
17:35
Trump: Fordo tamamen yok edildi
Trump: Fordo tamamen yok edildi
16:41
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
23:29
Bu da oldu Bayern Münih’in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
Bu da oldu! Bayern Münih'in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
23:25
Kartal’da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
Kartal'da eskiden kolej olarak kullanılan binada büyük yangın
23:23
Netanyahu’dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran’ın nükleer programını çökerttik
Netanyahu'dan ateşkes sonrası ilk açıklama: İran'ın nükleer programını çökerttik
22:55
Merakla beklenen haber Kocaelispor’dan Oğulcan Çağlayan kararı
Merakla beklenen haber! Kocaelispor'dan Oğulcan Çağlayan kararı
22:54
Bursa’da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı
Bursa'da 24 yaşındaki işçi kolunu pres makinesine kaptırdı
22:49
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi’nde yan yana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi
22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 18:50:25. #7.11#
SON DAKİKA: Manisa'nın Tarım İhracatı Mayıs'ta 72,6 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.