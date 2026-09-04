Manisa Sarıgöl'de genç üreticinin Sweet Sapphire üzümü ilk hasatta 80 asmadan 7 ton verdi - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de genç üreticinin Sweet Sapphire üzümü ilk hasatta 80 asmadan 7 ton verdi

Manisa Sarıgöl\'de genç üreticinin Sweet Sapphire üzümü ilk hasatta 80 asmadan 7 ton verdi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde genç üretici Mustafa Otuk'un dört yıl önce deneme amacıyla diktiği Sweet Sapphire cinsi siyah üzüm, ilk ürününü verdi. İlk hasatta 80 asmadan yaklaşık 7 ton ürün elde eden Otuk'un yeni çeşidi, üreticilerin ve vatandaşların ilgisini çekiyor; bölgede alternatif üzüm üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde genç üzüm üreticisi Mustafa Otuk'un dört yıl önce deneme amacıyla diktiği Sweet Sapphire cinsi siyah üzüm, ilk ürününü verdi. Uzun taneli, çekirdeksiz ve gevrek yapısıyla dikkat çeken üzüm çeşidi, üreticiler ve vatandaşlardan ilgi görüyor.

Sarıgöl'ün Tırazlar Mahallesi'nde üzüm üreticiliği yapan Mustafa Otuk, yenilikçi üretim arayışı kapsamında dört yıl önce dört dekarlık alana 800 adet Sweet Sapphire asması dikti. Açık alanda yetiştirilen siyah renkli, uzun taneli ve gevrek yapıdaki üzüm, bu yıl ilk ürünlerini vermeye başladı.

80 asmadan 7 ton ürün

İlk hasadın gerçekleştirildiği bağda 80 asmadan yaklaşık 7 ton ürün elde edildiğini belirten Otuk, yeni üzüm çeşidinin piyasada da ilgi gördüğünü söyledi. Otuk, "Bağ yetiştirmeyi çok seviyorum. Önemli olan farklı üretim yaparak üretimi artırmak. Sürekli bir arayış içerisindeyim. Bu türün yetiştirilmesi çok kolay ve albenisi var. Bu yıl ilk ürününü aldık. 80 asmadan yaklaşık 7 ton kadar ürün aldım. Piyasası da iyi gidiyor. Farklı bir üzüm olması, tanelerinin lezzetli ve gevrek olması cazip geliyor" dedi.

Daha önce erken hasat üzüm yetiştirmişti

Mustafa Otuk'un daha önce de bölgede farklı üretim çalışmalarıyla dikkat çektiği belirtildi. Genç üretici, yıllar önce sera içerisinde yetiştirdiği ve mayıs ayında erken hasat ettiği üzümle de adından söz ettirmişti.

Bu yıl ise bölgede ilk kez farklı bir çekirdeksiz, uzun taneli ve siyah renkli üzüm çeşidini açık alanda yetiştiren Otuk, üretimde alternatif çeşitlerin yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Üreticiler bağa gelip inceliyor

Yeni üzüm çeşidini merak eden çok sayıda üreticinin bağını ziyaret ederek Otuk'tan yetiştiricilik hakkında bilgi aldığı öğrenildi. Çalışmaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından da ziyaret edilen genç üreticiye örnek üretim çalışmaları dolayısıyla teşekkür edildi.

Sarıgöl'de farklı üzüm çeşitlerinin denenmesinin, bölgedeki üretimin çeşitlendirilmesi ve üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sarıgöl, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Sarıgöl'de genç üreticinin Sweet Sapphire üzümü ilk hasatta 80 asmadan 7 ton verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Sarıgöl'de genç üreticinin Sweet Sapphire üzümü ilk hasatta 80 asmadan 7 ton verdi - Son Dakika
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