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Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü AB Sürecinde - Son Dakika
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Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü AB Sürecinde

Manisa Ticaret Borsası tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü, AB sürecinde ilerliyor. Yapılan denetimler ve ziyaretlerle Coğrafi İşaret Logosu kullanan firmalar denetlendi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü de sürece destek veriyor.

Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü AB Sürecinde
27.12.2023 - 13:11,
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Manisa Ticaret Borsası tarafından 2019 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün AB Süreci devam ederken, hem Coğrafi İşaret Kullanımı bilgilendirme süreci hem de işletmelerin denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler çerçevesinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile il genelinde Coğrafi İşaret Logosu kullanan firma ve işletmeler ziyaret edildi.

Yapılan denetim ve ziyaretlere Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şenay, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ersaygı, Manisa Ticaret Borsası Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener, Manisa Ticaret Borsası Genel Sekreter vekili Burcu Suncuroğlu, Ziraat Mühendisi Özlem Çetin ile Bağcılık Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Uzman Mustafa Sacit İnan ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Uzman Mustafa Akdemir katıldı.

"Önemsiyoruz"

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün Avrupa Birliği Tescil süreci çalışmaları kapsamında yaptığı bilgilendirmede, "Manisa Ticaret Borsamız tarafından tescili alınan ilimizin simgesi şifa kaynağı çekirdeksiz üzümümüz Avrupa yolunda tescillenmek için ilerliyor. Bu kapsamda il müdürlüğü olarak Borsamıza gereken tüm çalışmalarda yardımcı oluyoruz. Bu konuyu destekliyor ve önemsiyoruz" diye konuştu.

"Büyük bir fırsat ve imkan"

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal da müdürlük olarak Manisa Ticaret Borsasıyla bu süreçte birlikte çalıştıklarını ifade etti. Ünal, "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün AB'de tescillenmesi ilimiz ve ürünümüz için büyük bir fırsat ve imkandır. Bu konuda Enstitü olarak sürecin içinde yer alıyoruz. Logo kullanımı- Coğrafi İşaretli ürünlerin önemi ve AB Süreçleri konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"AB ile taçlanacak"

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ise Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün AB yolculuğunun devam ettiğini belirtti. Başkan Özkasap, "Bu süreçte kurumlarımızla işbirliği ve işletmeler ile ihracatçı firmalarla çok iyi bir uyum içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün belirlenen logosunun kullanımı ve ismiyle anılması- özdeşleşmesi çok önemli. Uzman kişiler tarafından bilgilendirme ve denetleme süreci belirlenen iş planı çerçevesinde devam ediyor. AB Coğrafi İşaret Tescil dosyamız Avrupa'ya sunuldu. Süreç belirlenen takvim çerçevesinde ilerliyor. Bu esnada bizler de Manisa Ticaret Borsamız olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İnşallah yakın zamanda Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü AB Coğrafi İşaret Tescili ile taçlanacak." diye konuştu.

Yapılan ziyaretlerin ardından Manisa il genelinde Coğrafi İşaret Logosu kullanımında yer alan işletme ve firmalar denetlendi.

Manisa Ticaret Borsası Coğrafi İşaret Danışmanı Huriye Özener ve uzman denetim ekibi firma ve işletmelere Coğrafi İşaretli ürünlerin önemi ve logo kullanımı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü AB Sürecinde - Son Dakika


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