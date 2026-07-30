Manisa Tarımsal Laboratuvarı İncelemesi

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu. Çiftçiye bilimsel verilerle yol gösteren laboratuvarın, doğru gübreleme, verimli üretim ve doğal kaynakların korunmasındaki kritik rolü bir kez daha vurgulandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında laboratuvarın çalışma alanları, analiz süreçleri ve teknik altyapısı hakkında görevli teknik personelden bilgi alan Alkan ve Karayılan, toprak, yaprak ve sulama suyu analizlerinin yürütüldüğü birimleri inceleyerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Çiftçilere bilimsel verilere dayalı gübreleme ve üretim planlamasında rehberlik sunan Tarımsal Analiz Laboratuvarı, toprak, yaprak ve sulama suyu analizleriyle doğru gübre kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Laboratuvarın, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verim ve kalitenin artırılması ile toprak ve su kaynaklarının korunmasına önemli destek sunduğu belirtildi.

Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen numuneleri de analiz eden laboratuvarın, yüksek analiz kapasitesi sayesinde sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamayı sürdürdüğü ifade edildi.

İncelemeler sırasında laboratuvarın mevcut analiz kapasitesi ve üreticilere sunulan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, analiz hizmetlerinin tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmadaki önemi bir kez daha vurgulandı.