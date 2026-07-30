Manisa Tarımsal Laboratuvarı İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Tarımsal Laboratuvarı İncelemesi

Manisa Tarımsal Laboratuvarı İncelemesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erkan Alkan ve Mehmet Karayılan, laboratuvarın rolünü ve analiz süreçlerini inceledi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu. Çiftçiye bilimsel verilerle yol gösteren laboratuvarın, doğru gübreleme, verimli üretim ve doğal kaynakların korunmasındaki kritik rolü bir kez daha vurgulandı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan ile Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Analiz Laboratuvarı'nı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında laboratuvarın çalışma alanları, analiz süreçleri ve teknik altyapısı hakkında görevli teknik personelden bilgi alan Alkan ve Karayılan, toprak, yaprak ve sulama suyu analizlerinin yürütüldüğü birimleri inceleyerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Çiftçilere bilimsel verilere dayalı gübreleme ve üretim planlamasında rehberlik sunan Tarımsal Analiz Laboratuvarı, toprak, yaprak ve sulama suyu analizleriyle doğru gübre kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Laboratuvarın, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, verim ve kalitenin artırılması ile toprak ve su kaynaklarının korunmasına önemli destek sunduğu belirtildi.

Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen numuneleri de analiz eden laboratuvarın, yüksek analiz kapasitesi sayesinde sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağlamayı sürdürdüğü ifade edildi.

İncelemeler sırasında laboratuvarın mevcut analiz kapasitesi ve üreticilere sunulan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, analiz hizmetlerinin tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi artırmadaki önemi bir kez daha vurgulandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Karayılan, Çiftçilik, Ekonomi, Manisa, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisa Tarımsal Laboratuvarı İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası Gazeteciye tokat atan doktora adli para cezası
Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye “alkol yasağını ihlalden“ 81 bin lira ceza Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye "alkol yasağını ihlalden" 81 bin lira ceza
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü Fabrikada kazan patlaması: 2 ölü
Acun Ilıcalı’nın sırrı çözüldü İşte hedefindeki Türk yıldız Acun Ilıcalı'nın sırrı çözüldü! İşte hedefindeki Türk yıldız
Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar Ambulansa yol vermek isteyen tır şoförüne dehşeti yaşattılar

14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 15:26:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Manisa Tarımsal Laboratuvarı İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.