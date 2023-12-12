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Manisa Ticaret Borsası Başkanı: Üzüm ihracatı 550 milyon dolara çıktı - Son Dakika
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Manisa Ticaret Borsası Başkanı: Üzüm ihracatı 550 milyon dolara çıktı

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, sezon içerisinde üzüm ihracatının 440 milyon doları aştığını, yaş üzümle birlikte bu oranın 550 milyon dolara kadar çıktığını söyledi. Vali Enver Ünlü, Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Manisa Ticaret Borsası Başkanı: Üzüm ihracatı 550 milyon dolara çıktı
12.12.2023 - 19:27,
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Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, sezon içerisinde üzüm ihracatının 440 milyon doları aştığını, yaş üzümle birlikte bu oranın 550 milyon dolara kadar çıktığını söyledi.

Vali Enver Ünlü, Manisa Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vali Enver Ünlü'yü Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında Vali Ünlü'ye bilgi verdi. Başkan Özkasap, sezon içerisinde üzüm ihracatının 440 milyon doları aştığını, yaş üzümle birlikte bu oranın 550 milyon dolara kadar çıktığını söyledi. Manisa Ticaret Borsası olarak Manisa Çekirdeksiz Kuru Üzüme Coğrafi İşaret Tescili alındığını belirten Başkan Özkasap, "Şimdi ise Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili için komisyona müracaat edildi. 2024 yılının ilk 6 aylık bölümü içinde AB Coğrafi İşaret Tescilinin kabulü bekleniyor. Ayrıca Belen Tekeli Zeytinine coğrafi işaret tescili başvurusunda bulunuldu" dedi.

Vali Enver Ünlü, Manisa'nın gelişmiş sanayisinin yanında verimli topraklara sahip olduğunu, bu verimli topraklarda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirildiğini söyledi.

Manisa'nın birçok üründe coğrafi tescil almasının ve bu konuda yapılan çalışmaların şehrimiz adına sevindirici olduğunu belirten Vali Ünlü, yapmış oldukları çalışmalardan dolayı Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Avrupa Birliği, Manisa, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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