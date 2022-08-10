Vali Karadeniz, domates ve tütün hasadına katıldı - Son Dakika
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Vali Karadeniz, domates ve tütün hasadına katıldı

10.08.2022 18:14
Vali Karadeniz, domates ve tütün hasadına katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Üçpınar, Davutlar ve Karakılınçlı Mahallelerinde çiftçilerle bir araya gelerek domates ve tütün hasat çalışmalarına katıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Üçpınar, Davutlar ve Karakılınçlı Mahallelerinde çiftçilerle bir araya gelerek domates ve tütün hasat çalışmalarına katıldı. Çiftçilerle de sohbet eden Vali Karadeniz, daha sonra DSİ sulama barajında incelemelerde bulunarak Karali Hayvancılık İşletmesini ziyaret etti.

Vali Karadeniz, Üçpınar Mahallesinde domates ve Davutlar Mahallesinde tütün hasadı yapılan tarlaları ziyaret etti. Tarlalarda çalışan çiftçilerle hasat çalışmalarına katılan Vali Karadeniz, çiftçilerden üretim ve hasat çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Vali Karadeniz, çiftçilerle buluştu

Vali Karadeniz, domates ve tütün hasadı sonrasında Üçpınar, Davutlar ve Karakılınçlı Mahallelerindeki çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçilerden mahallelerinde yapılan tarımsal üretim ve hasat çalışmalarına ilişkin bilgi alan Vali Karadeniz, çiftçilerin istek ve taleplerini dinledi.

Manisa'nın çok verimli topraklar üzerinde yer aldığını, sanayisinin yanında tarımı ile de ön plana çıkan bir şehir olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, doğru tarım ve toprağa uygun tarımsal üretim yapıldığı takdirde kalite ve verimin artacağını dile getirdi. Verimli toprakları bulunan Manisa'da çiftçilerimizin de çalışkanlıklarıyla ilimizde katma değeri yüksek tarım ürünleri yetiştirerek ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Vali Karadeniz, çiftçilerin bereketli bir hasat dönemi geçirmelerini diledi.

Vali Karadeniz, daha sonra Davutlar Mahallesinde bulunan DSİ sulama barajında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Karadeniz, çiftçilerle buluşma sonrası Karakılınçlı Mahallesinde besi hayvancılık üretimi yapan bir işletmeyi ziyaret etti. Hayvancılık işletmesini gezerek incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, işletme sahiplerinden besi hayvancılığı üretimine ilişkin bilgi aldı. Vali Karadeniz'e işletmenin toplam kapasitesinin 750 büyükbaş, 316 küçükbaş yetiştirmeye uygun olduğu, şu an 462 büyükbaş ve 316 küçükbaş hayvan bulunduğu bilgisi verildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vali Karadeniz, domates ve tütün hasadına katıldı - Son Dakika

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