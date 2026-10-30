Manisa ve İzmir'de 228 milyon liralık 15 proje IPARD III hibesine hak kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manisa ve İzmir'de 228 milyon liralık 15 proje IPARD III hibesine hak kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TKDK'nin IPARD III 11. Başvuru Çağrısı'nda Manisa ve İzmir'de yaklaşık 228 milyon liralık yatırımla 15 proje hibe almaya hak kazandı. Süt işleme, soğuk hava ve zeytinyağı tesislerine yönelik projeler yüzde 50-70 hibe alacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrısı kapsamında, Manisa ve İzmir'de toplam yatırım tutarı yaklaşık 228 milyon lira olan 15 proje hibe almaya hak kazandı.

TKDK Manisa İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hibe desteği almaya hak kazanan 95 proje arasında Manisa İl Koordinatörlüğü ile İzmir İrtibat Ofisinin sorumluluk alanındaki 15 proje de yer aldı.

Söz konusu 15 projenin toplam yatırım tutarı yaklaşık 228 milyon lira.

Süt işleme tesisleri, soğuk hava depoları ve zeytinyağı üretim tesislerine yönelik projeler, yatırım alanı ve destek koşullarına bağlı olarak yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteğinden yararlanacak.

Projelerle tarımsal ürünlerin işlenmesi ve muhafaza edilmesine yönelik altyapının geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Destek almaya hak kazanan projeler arasında kooperatifler de bulunuyor. Yatırımların, üreticilerin ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
ZeytinyağıEkonomiManisaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı Gerçeği kendisi açıkladı İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı Çocuklarının gözü önünde öldürdü Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil 4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil
Binance saldırısında akılalmaz detay Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı
10:00
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
09:53
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
09:50
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
09:48
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
09:36
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 10:09:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Manisa ve İzmir'de 228 milyon liralık 15 proje IPARD III hibesine hak kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android