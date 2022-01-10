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Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı - Son Dakika

Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı

10.01.2022 16:28
Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde faaliyet gösteren ve aynı zamanda Manisa'nın Akhisar ilçesinde de fidanlık yatırımları bulunan Agrolidya tarafından üretilen yüzbinlerce meyve fidanı hem iç pazara satılıyor, hem de yurt dışına ihraç ediliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde faaliyet gösteren ve aynı zamanda Manisa'nın Akhisar ilçesinde de fidanlık yatırımları bulunan Agrolidya tarafından üretilen yüzbinlerce meyve fidanı hem iç pazara satılıyor, hem de yurt dışına ihraç ediliyor.

Doku kültürü üretimi anaçlar kullanarak mavi sertifikalı fidan üretimi yapan firma, özellikle son yıllarda fıstık üreticilerinin tercihi olan UCB1 fıstık anacı üretiminde Türkiye'nin lider firmalarından birisi durumda. Seydikemer ve Akhisar'daki modern seralarda torf, Hindistan cevizi kabuğu ve pomza kullanılarak topraksız saksılarda fidan üretimi yapılıyor. Agrolidya Tarım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, 2021 yılında açık köklü ceviz fidanı ve topraksız tarımla saksılarda üretilen badem fidanı başta olmak üzere 100 bin adet meyve fidanını Azerbaycan'a ihraç ettiklerini belirtti.

Hem fidan üretiyorlar hem bahçe kuruyorlar

Sadece fidan üretimi yapmadıklarını belirten Yaşar, "Müşterilerimizden gelen taleplere göre yurt içi ve yurt dışında profesyonel bahçe kurulumu yapıyoruz. Son olarak Azerbaycan'da 2 adet badem ve ceviz bahçesi kurulumunu tamamladık, 2022 yılı içerisinde yine Azerbaycan ve Özbekistan'da 5 bin dekar ceviz, badem ve fıstık bahçesi kurulumlarımız olacak. Ülkemiz fidan üretimi ve ihracatı konusunda çok büyük potansiyele sahip durumda, üreticilerimiz son yıllarda özellikle Türki Cumhuriyetlere yüksek rakamlarda fidan ihracatı gerçekleştirmekte. Ülke olarak pazardan daha büyük pay almak için üreticilerimiz var gücüyle çalışıyor. Biz de Agrolidya olarak yenilikçi ve modern tarım anlayışımız ile hem ülkemizde hem de yurt dışında meyve bahçesi projelerini hayata geçiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında profesyonel tarıma ilgi duyan büyük yatırımcılardan gelen talepler de bizleri çok mutlu ediyor. Meyvecilikte fidandan pazara kadarki süreçte doğru işlerin yapılması, yapılan yatırımlardan geri dönüşlerin en kısa sürede ve en verimli şekilde alınması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi

Fidan satışları pandemiyle birlikte arttı

Ceviz ve bademin dışında Antep fıstığı, avokado, zeytin, Trabzon Hurması gibi birçok aşılı ve sertifikalı meyve fidanı ürettiklerini anlatan Yaşar, "E ticaret sitemiz agrolidya.com üzerinden ciddi anlamda perakende satış yapmaktayız, bunun yanında toptan satışlarda da büyük talepler alıyoruz. Özellikle pandemi ile birlikte yurt içindeki perakende satışlarımızda ciddi bir artış söz konusu oldu. Şehirde yaşayanlar evlerinin balkonunda yetiştirebileceği, bahçesi olan küçük hobi bahçeleri için meyve çeşitlerini tercih ediyor. Vatandaşlarımızın talepleri bizim gibi tüm fidan üreticilerini daha fazla üretime teşvik etti. Daha fazla üretim daha fazla istihdama kapı açtı. Ülke olarak Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdığımız bu dönemde, bizlerde üretim seferberliğindeki yerimizi aldık. Gerek oluşturduğumuz istihdam, gerekse yaptığımız ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz ve her geçen gün daha da büyümek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı
Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı
Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı
Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı
Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı

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Azerbaycan, Manisa, Ceviz, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Manisa ve Muğla'dan Azerbaycan'a ceviz ve badem fidanı ihracatı - Son Dakika
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