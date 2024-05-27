Manisalı Yatırımcılara 92 Milyon 195 Bin TL Hibe Ödemesi Yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Manisalı Yatırımcılara 92 Milyon 195 Bin TL Hibe Ödemesi Yapılacak

Manisalı Yatırımcılara 92 Milyon 195 Bin TL Hibe Ödemesi Yapılacak

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisalı yatırımcılara Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında toplam 92 milyon 195 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları ve Bireysel Sulama Sistemleri projeleri için sözleşme imzalanacak ve yatırımcılara hibe ödemesi yapılacak.

27.05.2024 15:53
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Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisalı yatırımcılara Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında toplam 92 milyon 195 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Manisa il genelinde gerçekleştirilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara 2024 yılında uygulaması yapılacak olan 15. Etap için 38 adet başvuru olduğunu ve uygun bulunan 20 adet projenin Bakanlığa gönderildiğini ifade eden İl Müdürü Öztürk; "İlimize tahsis edilen ödenek sınırları göz önünde bulundurularak tebliğ hükümleri doğrultusunda yapılan puanlama sonunda 14 adet proje ile sözleşme imzalanacak olup, 6 adet projemiz yedek olarak değerlendirilmiştir. Sözleşme imzalamayı hak eden 14 adet projenin; 3 adeti yeni tesis, 2 adeti tamamlama projesi, 1 adeti kapasite artımı ve 8 adeti teknoloji yenileme ve modernizasyon projesidir. Hibeye esas toplam proje bedeli 141 milyon 381 bin 827 TL olup, projelerin uygulaması sonunda yatırımcılarımıza toplam 70 milyon 690 bin 913 TL hibe ödemesi yapılacaktır" dedi.

Kırsal Kalkınma Yatırımları programı kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına ise 2024 yılında 15. Etap için 46 adet başvuru olduğunu ve uygun bulunan 11 adet projenin de Bakanlığa gönderildiğini kaydeden Öztürk, "İlimize tahsis edilen ödenek sınırları göz önünde bulundurularak tebliğ hükümleri doğrultusunda 11 adet proje ile sözleşme imzalanacaktır. Hibeye esas toplam proje bedeli 11 milyon 109 bin 199 TL olup, projelerin uygulaması sonunda yatırımcılarımıza toplam 5 milyon 554 bin 599 TL hibe ödemesi yapılacaktır. Kırsal Kalkınma Yatırımları programı kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesine 2024 yılında 19. Etap için 180 adet başvuru olmuş ve uygun bulunan 164 adet proje Bakanlığa gönderilmiştir. İlimize tahsis edilen ödenek sınırları göz önünde bulundurularak tebliğ hükümleri doğrultusunda 164 adet proje ile sözleşme imzalanacaktır. Hibeye esas toplam proje bedeli 41 milyon 897 bin 216 TL olup, projelerin uygulaması sonunda yatırımcılarımıza toplam 20 milyon 948 bin 608 TL hibe ödemesi yapılacaktır. Projelerin uygulanması sonunda 14 bin 160 dekar arazide modern basınçlı sulama sistemi tesis edilmiş olacaktır. Hibe almayı hak eden yatırımcılarımızla sözleşme imzalanmaya başlanmış olup, proje uygulaması sonunda yatırımcılarımıza toplam 92 milyon 195 bin TL hibe ödemesi yapılacaktır. Manisamıza ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Metin Öztürk, Manisa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manisalı Yatırımcılara 92 Milyon 195 Bin TL Hibe Ödemesi Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisalı Yatırımcılara 92 Milyon 195 Bin TL Hibe Ödemesi Yapılacak - Son Dakika
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