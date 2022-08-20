Manyas'ta yerli ürün bollaşınca sebze fiyatlarında düşüş yaşandı - Son Dakika
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Manyas'ta yerli ürün bollaşınca sebze fiyatlarında düşüş yaşandı

20.08.2022 20:56
Manyas'ta yerli ürün bollaşınca sebze fiyatlarında düşüş yaşandı

Manyas'ın kırsal mahallelerinde de sebze bollaşınca pazar fiyatlarında da düşüş yaşandı.

Manyas'ın kırsal mahallelerinde de sebze bollaşınca pazar fiyatlarında da düşüş yaşandı.

Manyas ilçe pazarında domates, biber, kabak, patlıcan 5-6 TL. arasında, soğan 7 TL. den, satılırken, karpuzun kg. ise 1,5-2 TL. kavun fiyatları ise kilosu 7-8 liradan işlem gördü. Ancak satıcılar kavun ve karpuz da Kg. dan daha çok tane hesabı satışa koydular. Boy ve ağırlığına göre gruplandırılan kavunların tanesi 2-10 TL. arasında satıldı. Şeftali fiyatları 5-10 TL, tüysüz şeftali ise 5- 7 TL., üzüm ise 10-12 lira, kızılcık 20-25 lira arasında satışa sunuldu. Koza fasulye 20-25 TL. dan satılırken, bamya 40 liralık fiyatıyla pazarın en pahalı sebzesi oldu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Manyas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manyas'ta yerli ürün bollaşınca sebze fiyatlarında düşüş yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manyas'ta yerli ürün bollaşınca sebze fiyatlarında düşüş yaşandı - Son Dakika
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