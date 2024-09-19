Manyas'ta Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Manyas'ta Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor

Manyas\'ta Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor

Manyas'ta ayçiçeği rekoltesi kuraklık nedeniyle düşerken, üreticiler kooperatife az ürün veriyor.

19.09.2024 15:50
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde ayçiçeği üreticileri hasada devam ediyor.

Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, gazetecilere, yaz aylarında yağış azlığının verim düşüklüğüne neden olduğunu, ortalama verimin dekar başına 180 kilogram olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bugüne kadar ortaklarından 1000 tonu aşkın ayçiçeği aldıklarını belirten Kalpakçı, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız kuraklık nedeniyle ayçiçeği alımlarında esas olarak alınan yağ oranı 44-45'lerde gerçekleşti. Bunun da karşılığı ton başına 19-20 bin liraya denk geliyor. 600 üyemiz bulunuyor, Temmuz ayında bu üyelerimiz 3 bin ton toplam ürün beyannamesi verdiler fakat verdikleri rekolteyi yakalayamazlar. Beklentimiz 2 bin ton civarında. Bunun yanında tüccar da ayçiçeği alıyor. Üye olan üreticilerimiz rekolte beyanı verdiği kadar ürünlerini kooperatife verme şansına sahip olurken, üye olmayanlar ise her yıl olduğu gibi bu yıl da piyasada alıcı bulup mallarını satıyor."

Manyas'ta bu yıl 28 bin dekar alana ayçiçeği ekildiği bilgisini veren Kalpakçı, ortaklar dışındaki üreticilerden alım yapmayacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Manyas, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Manyas'ta Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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