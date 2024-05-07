Mardin\'de Arpa Hasadı: Çiftçilerin Yüzü Güldü

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı. Kurum tarım arazisinden elde edilen verim çiftçinin yüzünü güldürdü.

Kızıltepe ilçesinin kırsal Örencik Mahallesinde, çiftçi Eyüp Topçul, yağışlı bir sezonun ardından kuru tarım arazisinde bu yıl dönüm başına 400 kilogram arpa üretti. Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan 45 dönümden hasat edilen yaklaşık 16 ton arpa, zahireci esnafı Seyhan Erat tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 10 bin 300 liradan satın alındı. İlk üretimi yapan çiftçi Eyüp Topçul'a, Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından 24 ayar altın hediye edildi.

"Son 25-30 yılın en verimli hasat yılı olarak görüyoruz"

Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Ovası'nda kuru alanda üretilen arpada verimin çok iyi olduğunu belirtti. Öter, "Bugün 7 Mayıs ilk arpa hasadı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Örencik köyünde hasadı yapıldı. Bu sene müzayede salonumuza geldi. Yaklaşık 16 ton, 45 dönüme böldüğümüz zaman yaklaşık 400 kilo vermiş. İlk arpa olması nedeniyle son 25-30 yılın en verimli hasat yılı olarak görüyoruz. Ayrıca arpanın kuru, temiz olması ve kaliteli olması ilk ürün çıktığı zaman çiftçilerimiz bu sektörde olan herkes ilk ürün iyiyse gelecek ürünün müjdecisi olarak görür. İlk ürün iyiydi fiyatı da 10 bin 300'e müzayede salonumuzda satıldı. İlk ürün olması sebebiyle çiftçimize biraz katkı olsun, ödüllendirme anlamında olsun diye yüzde 25 daha fazla satışını gerçekleştirdik" dedi.

İlk ürünü ürettiği için mutlu olduğunu kaydeden çiftçi Eyüp Topçul'a, "Arazim 45 dönümlük bir alanda ortalama 16 ton ürün elde ettik" diye konuştu. - MARDİN