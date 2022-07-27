Mardin'de belediye çalışanlarına promosyon müjdesi - Son Dakika
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Mardin'de belediye çalışanlarına promosyon müjdesi

27.07.2022 12:38
Mardin'de belediye çalışanlarına promosyon müjdesi

Mardin Büyükşehir Belediyesinin bir banka ile yaptığı protokol sözleşmesi ile belediye çalışanlarına defaten 7 bin 400 lira promosyon ödenecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin bir banka ile yaptığı protokol sözleşmesi ile belediye çalışanlarına defaten 7 bin 400 lira promosyon ödenecek.

Halk Hizmet İş Mardin İl Başkanlığı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan maaş promosyon ihalesinin müjdesini HAK-İŞ İl Başkanı Eşref Cihan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, yaptıkları açıklama ile verdi. Yapılan anlaşma ile çalışanlara promosyon müjdesi veren Süzen, "Hizmet alımı personellerimiz ile alakalı bankalarımızla arkadaşlarımız ve sendikamız nezaretinde birlikte görüşmeler gerçekleştirildi. Bizim açımızdan güzel ve sevindirici bir tablo oldu. O toplantıda valimizin ifade ettiği en düşük maaş kadar promosyon anlaşması yapacağız sözü vardı. Biz de o sözü gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız, bankalarımız ile görüşmeler gerçekleştirdiler ve şu anda bugünlere gelme sebebimiz olan protokolü ortaya koydular. Şu anda 2 bin 228 personelimize promosyon ödenecek. Diğer protokolümüzü feshediyoruz. Banka ile de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Onlara da çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Personellere defaten olmak üzere 7 bin 400 lira ödeneceğini bildiren Süzen, "Şu an yeni protokolümüzü her bir personelimize defaten olmak üzere 7 bin 400 lira olacak şekilde Yapı Kredi Bankasıyla anlaştık. En yüksek teklifi Yapı Kredi Bankamız verdi. Onlara da herkesin huzurunda ayrıca teşekkür ediyorum. Çok gayret gösterdiler. Özellikle genel merkez ayağında çalıştılar. Burada bir diğer teşekkürü de sendikamız hak ediyor diye düşünüyorum. Personelimizin hakkını ellerinden geldiğince savunmaya gayret ediyorlar. Onlara da sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Hak İş, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin'de belediye çalışanlarına promosyon müjdesi - Son Dakika

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