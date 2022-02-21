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Mardin'de gümüşe dışarıdan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor - Son Dakika

Mardin'de gümüşe dışarıdan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor

21.02.2022 14:04
Mardin'de gümüşe dışarıdan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor

Döviz kurlarının hareketiyle satışının yükselmesi beklenen gümüşte satışlar durgunluğunu koruyor.

Döviz kurlarının hareketiyle satışının yükselmesi beklenen gümüşte satışlar durgunluğunu koruyor. Mardin'in Artuklu ilçesinde gümüş mağazası işleten Sedat Özer, satışların yükselmesini beklediklerini fakat yükseliş yerine düşüş yaşadıklarını kaydetti.

15 yıldır gümüş işi ile ilgilenen gümüş mağazası sahibi Sedat Özer, "Altın fiyatları yükselince insanların gümüşe yöneleceğini düşünüyorduk. Eskiden sattığımız bir yüzüğün fiyatı 80-150 iken şu an aynı yüzüğün fiyatı maliyetlerin artmasından dolayı 200-300 TL civarı oluyor. Sadece bizim değil aynı zamanda yapan atölyelerin maliyetleri işçiliği elektrik gibi git gide maliyetler yükseldiği için ayrıca gümüşün has fiyatında da artış olduğu için bu yıl gümüşe pek fazla rağbet yok" dedi.

"Telkariye turistlerin ilgisi çok fazla"

Mardin telkarisine genellikle dışarıdan gelen müşterilerin daha çok ilgili olduklarını belirten Özer, "Genellikle dışarıdan gelen müşteriler Mardin'e özgü bir şeylerle ayrılmak istiyorlar. Özellikle ziynet eşyası olarak altın fiyatlarının yükselişinden dolayı gümüşü tercih ediyorlar. Turistler 10-20 bin gibi maliyeti olan altın bir takıyı almaktansa 200-500 TL arasında bir gümüş takıyı tercih ediyorlardı. Maalesef ki şu an o 200TL'lik ürün bile 400-600 arası olduğu için satışlarımız düştü. Telkari sanatı da Mardin'e özgüdür. Telkari; gümüşü tel haline getirip işleme sanatıdır. Eski, kadim motiflerin yanında yeni motifler de işleniyor. Yeni tasarımlarda yapıyoruz fakat ona rağmen geçen yaz satışlar iyiydi fiyatlar yüksek değildi onun bir artısı vardı. Bu yaz ne olacağını artık biz de kestiremiyoruz. Fiyatların yükselmesi müşterinin boş dönmesine neden oldu. Umarım düzelir" diye konuştu. - MARDİN

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Mardin'de gümüşe dışarıdan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor Mardin'de gümüşe dışarıdan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor

Türk Lirası, Özer Altın, Mardin, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mardin'de gümüşe dışarıdan gelen ziyaretçiler ilgi gösteriyor - Son Dakika Ekonomi


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