Mardin'de TKDK'dan 1.7 Milyar TL Yatırım

Ekonomi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, 258 projeyi hayata geçirdiklerini, bu projelerle birlikte reel fiyatlarla 1 milyar 770 milyon lira yatırım yapıldığını ve toplamda 838 milyon 451 bin lira hibe desteği sağlandığını vurguladı.

TKDK Mardin İl Koordinatörü Erdal Çelik, IPARD III kapsamında Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlığı altında kabul edilen projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, Türkiye- Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen ve TKDK tarafından uygulanan IPARD Kırsal Kalkınma Hibe Programı çerçevesinde, 11 yıldır Mardin'de tarım ve hayvancılık başta olmak üzere 16 sektörde hibe desteği verdiklerini belirterek, "Bugüne kadar ilimizin ve ilçelerimizin kalkınması adına 258 projeyi hayata geçirdik ve bu projeler sayesinde reel fiyatlarla 1 milyar 770 milyon lira yatırım yaptık, bu projelere toplam 838 milyon 451 bin lira hibe desteği sağladık" dedi.

TKDK Mardin Türkiye'de 1. sırada

2024 yılında IPARD III programının 81 ilde uygulanmaya başlandığını kaydeden Çelik, "İlimizin bu programdan azami ölçüde faydalanması adına tüm kurum personelinin ilimizin en ücra yerlerini ziyaret ederek yatırımcılara ve çiftçilere ulaşmaya çalıştık, sahada yoğun bir tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. Bunun sonucunda Mardinli hemşehrilerimizden rekor düzeyde proje başvurusu aldık. Büyük bir mutlulukla paylaşmak isterim ki TKDK Mardin İl Koordinatörlüğü, 2024 yılı itibarıyla 81 ilde faaliyet göstermeye başlayan TKDK illeri arasında IPARD III 2. başvuru çağrı ilanı döneminde kabul edilen projelerin yatırım ve hibe tutarı büyüklüğü açısından Türkiye 1. sırasındadır" diye konuştu.

IPARD III programının 2. çağrı döneminde 1 milyar 65 milyon lira tutarında 86 proje başvurusu aldıklarını ve bu projeler için verilecek toplam hibe tutarının 723 milyon 443 bin lira olduğunu aktaran Çelik, "TKDK Mardin olarak aldığımız bu yoğun proje başvurusunun ilimiz adına bizleri çok mutlu ettiğini, bu yüksek başarıdan dolayı desteğini bizden esirgemeyen, her zaman yatırımcılarımıza kolaylık sağlayan valimize, milletvekillerimize, tüm mesai arkadaşlarıma ve bu başarının mimarı olan proje başvuru sahiplerine teşekkürü bir borç bilirim. Tüm projelerin ilimiz ve yatırımcılarımız için hayırlı olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu. - MARDİN