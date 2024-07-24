Mardin'de Üniversite Eğitimini Yarıda Bırakan Genç, Biber Yetiştiriciliğiyle 60 Kişiye İş Kapısı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mardin'de Üniversite Eğitimini Yarıda Bırakan Genç, Biber Yetiştiriciliğiyle 60 Kişiye İş Kapısı Oldu

Mardin'de üniversite eğitimini maddi imkansızlıktan dolayı yarıda bırakan 27 yaşındaki İbrahim Parçacı, Diyarbakır'da köyündeki 50 dönüm tarlasında yetiştirdiği biberlerle 60 kişiye ekmek kapısı oldu. Parçacı, biberlerin ilk hasadını yaparak, 10 liradan satışa sunuyor.

24.07.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2019 yılında Mardin'de üniversite eğitimini maddi imkansızlıktan dolayı yarıda bırakan 27 yaşındaki İbrahim Parçacı, Diyarbakır'da köyündeki 50 dönüm tarlasında yetiştirdiği biberlerle 60 kişiye ekmek kapısı oldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Bölümünü okuyan İbrahim Parçacı (27), maddi geçimsizlikten dolayı eğitimini 2019 yılında yarıda bıraktı. Parçacı, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Ziyaret Mahallesi Pirhüseyin mezrasında yaşayan ailesinin evine yerleşti. Köydeki akrabalarıyla birlikte biber yetiştiriciliği işini öğrenen Parçacı, 50 dönüm arazisine 5 çeşit biber ekmeye karar verdi.

60 kişiye ekmek kapısı olan Parçacı, 50 dönüm araziye temmuz ayında kavurucu sıcaklıklarla birlikte ektiği biberlerin ilk hasadını yaptı. İşçileriyle birlikte her gün sabah 06.00'da iş başı yapan Parçacı, saat 16.00'ya kadar 45 derece hava sıcaklığında para kazanıyor.

Hayat hikayesini kısaca anlatan Parçacı, "2019 yılında Mardin'de okuduğum üniversiteyi maddi imkanlar elvermediği için bırakıp köyüme yerleştim. Birkaç sene köyde kaldıktan sonra çevremdekilerin teşvikiyle biber ticaretine girdim. Şu anda 60 kişiye ekmek kapısı oluyoruz. 50 dönüme yakın şahsıma ait tarlada 4-5 çeşit biber yetiştiriyoruz" dedi.

Biber çeşitlerinden "Jalapeno" adlı biberi Manisa'ya fabrikada turşu yapılması için gönderip, oradan hem yurtiçi hem yurtdışına turşu olarak dağıtıldığını ifade eden Parçacı, "Hiçbir ekmek kolay kazanılmıyor. Tarlamızda mesai sabah 06.00'da başlıyor, akşam 16.00'a kadar. Diyarbakır sıcaklıkları 45 dereceye kadar da yükseliyor. Bu çalışanlar için çok zor oluyor. Eğer biber toplanmasa maalesef bu sıcaklıktan dolayı çürümeler ve yanmalar oluyor" ifadelerine yer verdi.

Tarlada 10 lira

Mayıs ayında ektiği biberin ilk hasadını yaptığını söyleyen Parçacı, "Biberlerimizi mayıs ayında ektik. İlk hasadını temmuzda gerçekleştirdik. Biberin ikinci hasadı en verimli hasadı oluyor. O da ağustos ayında olur. Hasadımızda dönüm başına yaklaşık 2,5 ton biber çıkıyor. Bakım ne kadar iyi yapılsa o kadar iyi verim alırsın. Dönüme maksimum 10 tona kadar da hasat yapıyoruz. Jalapeno biberinin tarlada kilosunu 10 TL'ye satıyoruz. Pazardaki fiyatlar da değişkenlik gösterebiliyor. Tarladan sebze meyve haline 10 TL'ye bırakıyoruz" diye konuştu.

Parçacı, son olarak şunları söyledi:

"Hiçbir iş kolay değil, ama işin ucunu da bırakırsan ekmek yiyemezsin. Emek olmadan yemek olmaz. Biz de emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz."

İşçilerden Hilal Ateş, evdeki boş zamanını tarlada güneşin altında çalışıp para kazanarak değerlendirdiğini söyledi.

Ateş, "Sabah saat 06.00'da işe geliyoruz. 16.00'da da paydos oluyor. Arkadaşlarımla birlikte biber tarlasında çalışıyoruz. Evde duracağımıza buraya gelip hem sabrımız oluyor hem de zamanımızı burada değerlendiriyoruz. Evde boş duracağımıza çalışıyoruz. Sıcak ama yine de idare ediyor" ifadelerini kullandı.

Çocuğuyla birlikte tarlada çalışan Çiçek Aslan ise, "Havalar çok sıcak. Tarlalara gelip ekmek parası çıkarıyoruz. İşimiz güneşin altında olduğu için çok zor oluyor. Saat 06.00'da başlayan mesaimiz 16.00'da bitiyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Mardin, Ekmek, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mardin'de Üniversite Eğitimini Yarıda Bırakan Genç, Biber Yetiştiriciliğiyle 60 Kişiye İş Kapısı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:12 Tarihi transferde geri sayım Fenerbahçe’ye imza atacak olan En-Nesyri’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:34:49. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de Üniversite Eğitimini Yarıda Bırakan Genç, Biber Yetiştiriciliğiyle 60 Kişiye İş Kapısı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement