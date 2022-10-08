Ruhsat verildi! Gaziantep ve Mardin'de petrol aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2 sahada petrol aranmasına ilişkin alınan kararı duyurdu.

ARAMALAR GAZİANTEP VE MARDİN'DE GERÇEKŞETİRİLECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) Gaziantep ve Mardin'deki 2 saha için petrol arama ruhsatı verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, TPAO'ya Gaziantep'te 15 bin 409 hektarlık saha ile Mardin'de 61 bin 497 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.