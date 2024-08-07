Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanlığında OSB Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanlığında OSB Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Başkanlığında OSB Toplantısı Gerçekleştirildi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda belirlenen gündem maddeleri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

07.08.2024 13:08
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanlığında, Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan, yönetim kurulu üyeleri ve müteşebbis heyeti üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda belirlenen gündem maddeleri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, şu anda OSB'nin tam doluluk oranıyla faaliyet gösterdiğini söyledi. Vali Akkoyun, "2. OSB'de ise her geçen gün üretime yönelik yeni tesislerimiz faaliyete girerken burada tesis kurmak isteyen girişimcilerin ön talep yoğunluğu devam ediyor. İlimizde üretim ve istihdama yönelik sanayicilerimizin, üreticilerimizin ve girişimcilerimizin attığı her adımı destekliyoruz. Üreticilerimizin çok büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını görüyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan huzur ve güven ortamı ile birlikte Mardin'imizde de yatırımlar artıyor" ifadelerini kullandı.

OSB toplantısından sonra Vali Akkoyun, Mardin Organize ve Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren çivi, tel ve gıda fabrikalarını ziyaret etti.

Vali Akkoyun, Mardin'in istihdam ve üretimine büyük katkı sağlayan OSB'nin çalışmaları hakkında OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nasır Duyan ile fabrika yöneticilerinden bilgi alarak çalışmalarında kolaylıklar diledi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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