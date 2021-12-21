Markalar hem çalışanını hem de müşterisi korumaya odaklanıyor

Markalar küresel çaptaki ekonomik dalgalanmaları yönetmeye çalışıyor. DeFacto CEO'su İhsan Ateş, "İki önlem alarak süreci yönetiyoruz: Biri müşterilerimiz, diğeri 15 bin kişilik DeFacto Ailesi için. Ürünlerimizin yüzde 60'ında fiyatları indirdik. Diğer taraftan çalışanlarımızın da maaşlarına ek ödeme yaparak katkı sağlıyoruz" dedi.

Ekonomik gelişmeler, tüm dünyada ve ülkemizde bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Hem yurt dışı hem de yurt içindeki gelişmelerden etkilenen Türkiye'de de fiyat artışları toplumun her kesimini etkiliyor. Bazı markalar da böyle zor dönemlerin aşılmasına katkı sunmak için çalışıyor. Global moda markası DeFacto hem müşterilerini hem de çalışanlarını korumayı hedefliyor.

"30 bin çeşit ürünümüzün yüzde 60'ında fiyatları indirdik"

DeFacto CEO'su İhsan Ateş, "Ülkemiz, zorlu zamanları atlatmayı, krizlerden güçlenerek çıkmayı daima başarmıştır. Bu süreçte de tüm sektörlere önemli görevler düşüyor. Üretime odaklanıp ekonomimize değer oluşturmayı sürdüreceğiz. Her yıl 30 bini aşkın çeşitte, 130 milyon adet ürün satışı gerçekleştiriyoruz. 30 bin çeşit ürünümüzün yüzde 60'ında fiyatları indirdik. Kuruluşumuzdan bu yana tüketicimizin kaliteli ürünleri ulaşılabilir fiyatlarla satın almasını sağlaması amacında olduk. Koşullar ne olursa olsun bu amaç doğrultusunda hareket ediyoruz. Tüm zorlu dönemlerde olduğu gibi şimdi de sorumluluk alıyoruz" dedi.

Beş kıtada büyümeye odaklanacak

15 bin kişilik insan kaynağını da zam dönemine kadar ek ödemeyle desteklediklerinin bilgisini veren CEO Ateş, "Biz büyük bir aileyiz. Pandemi dönemindeki kapanma süreçleri dahil olmak üzere tüm olağan dışı süreçleri birbirimizden güç alarak atlattık. Çalışanlarımızın ekonomik sıkıntılardan etkilenmemesi için zam dönemine dek ek ödeme yapıyoruz. Global bir marka vizyonuyla 93 ülkede faaliyet gösteren Türkiye'mizin İncisi DeFacto beş kıtada büyümeye odaklanacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL