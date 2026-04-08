Marketlerde Fahiş Fiyat Artışına Denetim

Ticaret Bakanlığı, Ankara, İzmir, Antalya'daki bazı zincir marketlerde, meyve ve sebzelerde haksız fiyat artışına yönelik bulgular tespit ederek, gerekli idari yaptırımların uygulanması için konuyu Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk etti.

Bakanlığın NSosyal hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında Ankara Ticaret İl Müdürlüğünce, 6 Nisan'da yapılan denetimlerde, marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketlerinin, Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

İncelemelerde çarliston biberin market tarafından 42 liradan satın alındığı, ürünün tüketiciye 249,67 liradan sunulduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Pancarın market tarafından 15 liradan satın alındığı, ürünün tüketiciye 79,95 liradan sunulduğu, dolmalık biberin market tarafından 63,33 liradan satın alındığı, tüketiciye 249,67 liradan sunulduğu, maydanozun market tarafından 5 liradan alındığı, tüketiciye 19,95 liradan sunulduğu tespit edilmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca bu denetimler sonucunda 13 farklı ticaret ünvanına sahip zincir markete ait toplam 94 şubede, çok sayıda sebze ve meyveye ilişkin alış ve satış fiyatlarının karşılaştırıldığı, ilgili ürünlerde fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varıldığı bildirildi.

72 şubede çok sayıda sebze ve meyvenin alış-satış fiyatı karşılaştırıldı

Öte yandan yine başkentte 7 Nisan'da yapılan denetimlerde, marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketlerinin incelendiğine işaret edilen açıklamada, burada da zencefilin, market tarafından 53,5 liradan alınarak, tüketiciye 196 liradan sunulduğunun saptandığı belirtildi.

Açıklamada, kırmızı biberin market tarafından 75 liradan alınıp tüketiciye 286,33 liradan, göbek marulun market tarafından 35 liradan alınıp tüketiciye 119,5 liradan, salkım domatesin market tarafından 50 liradan alınarak tüketiciye 149,95 liradan, beyaz lahananın market tarafından 8 liradan alınıp vatandaşa 24,95 liradan, kokteyl domatesin ise market tarafından 72 liradan satın alınarak tüketiciye 219 liradan verildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Gerçekleştirilen bu denetimler sonucunda 11 farklı ticaret ünvanına sahip zincir markete ait toplam 72 şubede çok sayıda sebze ve meyvenin alış ve satış fiyatlarının karşılaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "İlgili ürünlerde fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İzmir'de yerel ve zincir marketlere yönelik denetimler yapıldı

Açıklamada, İzmir'de de faaliyet gösteren yerel ve zincir marketlere yönelik denetimlerin yapıldığı, patates, sivri biber, limon, ayva, çarliston biber ve elmaya ilişkin, tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketlerinin Hal Kayıt Sistemi'nden incelendiği belirtildi.

İncelemede, Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren hal içi tüccardan 5 liraya alınan patatesin, İzmir'deki firma tarafından tüketiciye 28,99 liradan sunulduğu tespitine ulaşıldığına değinilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Sivri biberin, Antalya'nın Serik ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 50 liradan satın alındığı, İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 249,99 liradan sunulduğu, limonun Muğla'nın Dalaman ilçesindeki komisyoncudan 18 liradan alındığı, İzmir'deki firma tarafından tüketiciye 129,95 liradan satıldığı, ayvanın İran'dan ithal edilerek İzmir'deki hal içi tüccardan 30 liradan satın alındığı, İzmir'deki firma tarafından vatandaşa 225 liradan sunulduğu, çarliston biberin Antalya'nın Finike ilçesindeki üreticiden 48 liradan alındığı, İzmir'deki firma tarafından tüketiciye 199 liradan sunulduğu, sivri biberin Antalya'nın Elmalı ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 50 liradan alındığı, İzmir'deki firma tarafından tüketiciye 389,95 liradan sunulduğu, golden elmanın Balıkesir'in Gönen ilçesindeki üreticiden 30 liradan satın alınarak İzmir'deki firma tarafından 99,99 liraya tüketiciye satıldığı tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen işletmeler tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiştir."

Antalya'daki komisyoncudan 15 liraya alınan lahana, tüketiciye 38 liradan sunuldu

Açıklamada, Antalya'da faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik denetimlerde ise lahana, patlıcan, taze fasulye, havuç, kabak, elma, domates, biber ve mandalinaya ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketlerinin incelendiği ifade edilerek, bu incelemelerde söz konusu ilde faaliyet gösteren komisyoncudan 15 liraya alınan lahananın, tüketiciye 38 liradan sunulduğunun belirlendiği aktarıldı.

Patlıcanın aynı ildeki komisyoncudan 35 liradan satın alınarak vatandaşa 67 liradan sunulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taze fasulyenin Antalya'da faaliyet gösteren komisyoncudan 160 liradan satın alındığı, tüketiciye 300 liradan verildiği, havucun Konya'daki komisyoncudan 35 liradan satın alındığı, tüketiciye 65 liradan sunulduğu, kabak ürününün, Antalya'daki komisyoncudan 35 liradan alındığı, vatandaşa 79,9 liradan satıldığı, elmanın Antalya'daki tüccar tarafından 55 liradan satın alındığı, hal içi tüccar tarafından 84 liradan firmaya satıldığı, tüketiciye ise 135 liradan sunulduğu, domatesin Antalya'daki tüccardan 55 liradan alındığı, hal içi tüccar tarafından 124 liraya firmaya verildiği, tüketiciye 135 liradan sunulduğu, biberin Antalya'daki tüccar tarafından 17 liradan satın alındığı, hal dışı tüccar tarafından başka bir hal içi tüccara 40 liraya satıldığı, hal içi tüccar tarafından 174 liraya firmaya verildiği, tüketiciye 199 liradan sunulduğu, mandalinanın Adana'daki ihracatçı tarafından 20 liradan alındığı, hal içi tüccara 35 liraya verildiği, hal içi tüccar tarafından 44 liraya firmaya satıldığı, tüketiciye 69,95 liradan sunulduğu tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalar tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı belirlendi."

Açıklamada, tüm bu tespitler doğrultusunda, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konunun, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği kaydedildi.