Market rafları her geçen gün değişiyor! Bir ürünün fiyatı 27,90'dan 79,90'a yükseldi - Son Dakika
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Market rafları her geçen gün değişiyor! Bir ürünün fiyatı 27,90'dan 79,90'a yükseldi

23.11.2022 11:00

Marketlerde son dönemde yapılan fahiş zamlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Son olarak birçok alanda kullanılan alüminyum folyonun 15 mt'lik paketi, 27,90 TL'den 79,90 TL'ye yükseltildi.

Enflasyondaki artışın yanı sıra marketlerde son dönemde art arda yapılan fahiş zamlar, vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Özellikle gıda ürünlerine art arda ciddi zamlar gelirken, son zam gelen ürünü gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

FİYATI 3 KATINA ÇIKTI

Günlük hayatın birçok noktasında kullanılan alüminyum folyonun 15 mt'lik paketi, 27,90 TL'den 79,90 TL'ye çıkarıldı. Ürünün fiyatı neredeyse 3 kat zamlanmış oldu.

TİCARET BAKANLIĞI CEZA KESMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen ve aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9,4 milyon lira idari para cezası kesmişti.

Markete gidince rafa bakıp kalmayın! Bir ürünün fiyatı 27,90'dan 79,90'a çıktı
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Market rafları her geçen gün değişiyor! Bir ürünün fiyatı 27,90'dan 79,90'a yükseldi - Son Dakika
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