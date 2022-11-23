Market rafları her geçen gün değişiyor! Bir ürünün fiyatı 27,90'dan 79,90'a yükseldi

Bu gece fiyatlar yine değişecek! Araç sahiplerine bir iyi bir de kötü haber

Enflasyondaki artışın yanı sıra marketlerde son dönemde art arda yapılan fahiş zamlar, vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Özellikle gıda ürünlerine art arda ciddi zamlar gelirken, son zam gelen ürünü gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

FİYATI 3 KATINA ÇIKTI

Günlük hayatın birçok noktasında kullanılan alüminyum folyonun 15 mt'lik paketi, 27,90 TL'den 79,90 TL'ye çıkarıldı. Ürünün fiyatı neredeyse 3 kat zamlanmış oldu.

TİCARET BAKANLIĞI CEZA KESMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen ve aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9,4 milyon lira idari para cezası kesmişti.