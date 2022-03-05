Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından her iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe, ürünleri taşıyacak gemiler Türkiye'ye gelemedi. Bu da sektörde endişeye neden oldu. Vatandaşlar ise beklenen zam öncesi ihtiyaçlarını karşılamak istedi. Ancak marketlerde uzun kuyruklar oluştu.

ZAM OYUNU İFŞA OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise marketlerin zam oyununu ifşa etti. Bir zincir markete alışveriş yapmaya giden vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 130 lira görünce almak istedi. Fakat vatandaş kasaya gidene kadar ayçiçek yağı zamlandı.

130 LİRALIK YAĞ KASADA 200 LİRA OLDU

Kasada ayçiçek yağının fiyatının 200 lira olduğunu öğrenen vatandaş isyan etti. Daha sonra olayı kameraya çeken vatandaş, kasiyere 130 liradan geçmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu istek kabul olmayınca vatandaş, bakanlığa şikayette bulunacağını söyledi. Daha sonra market görevlileri vatandaştan kamerasını kapatmasını isteyerek güvenlik görevlilerini çağırdı. Vatandaş ise polis çağıracağını ifade etti. Bu durum karşısında vatandaşlardan bazıları bu duruma isyan etti.