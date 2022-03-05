Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı

05.03.2022 23:54

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından her iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe, ürünleri taşıyacak gemiler Türkiye'ye gelemedi. Bunun üzerine marketlerde stokçuluk ve zam oyunu baş gösterdi. Bir vatandaş 5 litrelik ayçiçek yağının raftaki fiyatını 130 lira olduğunu gördü, kasaya gelince 200 liraya çıkan fiyata ise isyan etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından her iki ülkeden de ham madde ithal eden yağ sektöründe, ürünleri taşıyacak gemiler Türkiye'ye gelemedi. Bu da sektörde endişeye neden oldu. Vatandaşlar ise beklenen zam öncesi ihtiyaçlarını karşılamak istedi. Ancak marketlerde uzun kuyruklar oluştu.

ZAM OYUNU İFŞA OLDU

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise marketlerin zam oyununu ifşa etti. Bir zincir markete alışveriş yapmaya giden vatandaş, 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını 130 lira görünce almak istedi. Fakat vatandaş kasaya gidene kadar ayçiçek yağı zamlandı.

130 LİRALIK YAĞ KASADA 200 LİRA OLDU

Kasada ayçiçek yağının fiyatının 200 lira olduğunu öğrenen vatandaş isyan etti. Daha sonra olayı kameraya çeken vatandaş, kasiyere 130 liradan geçmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu istek kabul olmayınca vatandaş, bakanlığa şikayette bulunacağını söyledi. Daha sonra market görevlileri vatandaştan kamerasını kapatmasını isteyerek güvenlik görevlilerini çağırdı. Vatandaş ise polis çağıracağını ifade etti. Bu durum karşısında vatandaşlardan bazıları bu duruma isyan etti.

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, STK temsilcileriyle buluştu AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, STK temsilcileriyle buluştu Odessa'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor Odessa'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor

Hamster Coin, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı - Son Dakika


Son Dakika
23:54 Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı
23:30 Meteoroloji uyardı! Kar İstanbul'a geri dönüyor
23:15 Karagümrükspor amatöre düştü! Başkan alaya aldı, helva dağıttı
22:34 Ateşkes sona erdi! Rusya yeniden Ukrayna'ya saldırıyor
22:25 Galatasaray teknik direktörü Torrent: Bu takımı ben yapmadım, bana kaldı
22:17 Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş, ayçiçek yağı fiyatlarını vurdu! Zamlı etiketler vatandaşları isyan ettirdi
21:53 Yenilgiden sonra Marcao: Tepki göstermeliyiz
21:35 Eski futbolcu Olcan Adın'ın Marcao paylaşımı çıldırttı: Ne güzel dünya ya
21:26 Galatasaray Konyaspor'a 2-0 yenildi!
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 00:00:19. #1.11#
SON DAKİKA: Marketlerin zam oyunu vatandaşı çileden çıkarıyor! Ayçiçek yağı kasaya gelene kadar zamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement