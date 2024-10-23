MARLİN SİDA'ya Yerli Motor Teslimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MARLİN SİDA'ya Yerli Motor Teslimatı

BMC POWER, MARLİN silahlı insansız deniz aracı için 2 yerli motoru Sefine Tersanesi'ne teslim etti.

23.10.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMC POWER tarafından MARLİN silahlı insansız deniz aracında (SİDA) kullanılmak üzere üretilen 2 motor Sefine Tersanesi'ne teslim edildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortaklığında, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda devam ediyor.

BMC POWER'ın MARLİN-SİDA Projesi için geliştirdiği LEVEND MARLİN motor teslim edildi.

MARLİN botu yerli motorla ilk seyrini gerçekleştirdi

Şirketin Program Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü Yılca Barış Sert, BMC POWER olarak yerli güç grupları üretmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Uzun süre genelde kara motorlarıyla ilgili projeler sürdürdüklerini ifade eden Sert, son iki yıldır deniz motorlarına yönelik çalışmalar da yaptıklarını dile getirdi.

Sert, Sefine Tersanesi yetkilileriyle hangi motorun insansız MARLİN platformu için uygun olacağını değerlendirdiklerini belirterek, neticede 600 beygirlik LEVEND motorunun uygun olacağına karar verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda 2023 yılında da işbirliği anlaşması imzaladıklarını anlatan Sert, MARLİN botunun üç gün önce tamamlandığını ve yerli motorla ilk seyrini gerçekleştirdiğini aktardı.

Sefine Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu da iki yıl önce savunma sanayi fuarında başlayan yolculuğun bugün denizle buluşma noktasına geldiğini söyledi.

Motorun insansız deniz aracı ve diğer deniz platformlarında geliştirilerek kullanılacağını ifade eden Koloğlu, motor sayesinde MARLİN'deki yerlilik oranının yüzde 60'tan yüzde 90'a ulaştığını bildirdi.

Kaynak: AA

Sefine Tersanesi, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, SİDA, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MARLİN SİDA'ya Yerli Motor Teslimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:51 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK’lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:30 Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı Uzmanların yeni altın tahmini heyecanlandırdı
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
09:26 Şili’nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı Şili'nin efsane futbolcusu Jorge Valdivia, tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı
09:12 Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu Amerika tarihinde bir ilk: Kongre kripto para dostu isimlerle dolu
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 20:45:06. #1.11#
SON DAKİKA: MARLİN SİDA'ya Yerli Motor Teslimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.