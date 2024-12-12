Marmara Belediyeler Birliği\'nden Altın Karınca Ödülleri

Ekonomi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, 10. kez sahiplerini buldu.

MBB tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, belediyelerin yenilikçi ve ilham veren projelerini ödüllendirdi.

İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde, Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Tasarım ve Mimari, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Şehir Planlama ve Altyapı, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere 10 kategoride, 55 proje ekibi ödüllerini MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in elinden aldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bozbey, MBB olarak, belediyelerin iyi ve örnek uygulamalarını içeren bir ödül süreci yaşadıklarını söyledi.

Bozbey, belediyelerin örnek projelerinin diğer belediyelere ilham kaynağı olabileceğine değinerek, "40 belediyemiz 55 ödülle bugün ödüllerini birazdan alacaklar. Ben tüm belediyelerimiz yürekten tebrik ediyorum. Çok örnek uygulamalar var, Türkiye'deki birçok belediyeye alt başlık oluştururken, örnek alınabilecek uygulamaları bugün hep beraber göreceğiz. Uygulamaların sonucunda elde edilen başarıyı ekiplerin başarısını beraber görüyoruz." diye konuştu.

Jürinin büyük bir titizlikle ödül alanları belirlediğine dikkati çeken Bozbey, şunları kaydetti:

"Ödül sürecine dahil olan ve bundan sonra da ödül sürece dahil olacak belediyelerimizin önemli olan onların örnek projelerle yerel halkına, belde halkına fayda getirecek nitelikte onları değerlendirmeleri orada yerelde uygulamalarıyla tüm belediyelerimizin, belde halkalarımızın da beldelerimizde yaşayan insanlarımızın da orada mutlu olmaları, huzurlu olmaları o güzel projelerle de yaşamlarını orada sürdürmelerini arzu ediyoruz."

Bozbey, Marmara Belediyeler Birliği olarak bu işbirliğinin yerel yönetimlere önemli katkılar sağladığını ifade ederek, daha önceki yıllarda yapılan iyi uygulamaların da birçok belediyede örnek olarak alındığına ve uygulandığına da şahit olduklarını dile getirdi.

"Belde halkı bu projelerden olumlu bir şekilde yararlanacaktır"

Ödül alan bu projelerin de birçok belediyede örnek olarak uygulanacağını söyleyen Bozbey, konuşmasına şöyle devam etti:

"Belde halkı bu projelerden olumlu bir şekilde yararlanacaktır, hedefimiz de zaten bu. Marmara Belediyeler Birliği olarak bu süreçleri devam ettirip, Türkiye'deki belediyeciliği geliştirmeyi, yerel demokrasiyi geliştirmeyi, katılımcılığı yerele teşvik etmeyi aynı zamanda da yeni uygulamalarla da dünyadaki yeni uygulamalarla da belediyelerimizi tanıştırmayı ve onlara bilgi akışını sağlamayı hedefleyen bir anlayışa sahibiz. Bunu da başarıyla ekibimiz yürütüyor."

Bozbey, MBB olarak gelecek hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, birçok projenin devam ettiğini ve bunların yanında gelecek yıl yine uluslararası bir program düzenleyeceklerini duyurdu.

MBB'nin Türkiye'de sadece Marmara Bölgesi'nde değil, diğer illere ve diğer belediyelere de destek veren bir anlayışa sahip bir kurum olduğuna işaret eden Bozbey, "Bu anlamda arkadaşlarımızın yapmış olduğu birçok projeye yenilik olarak da yine dünyada yerel yönetimlerde gelişen ve yerel yönetimlerin ilerlemesini sağlayan o projeleri inceleyerek araştırarak yaslayarak bir rapor oluşturuyorlar. Bu rapor doğrultusunda da elde edilen bulguları diğer belediyelerimizle paylaşıyoruz. Özellikle toplantılarla birlikte onlar o bilgileri aktararak o belediyelerimizin de iyi yere gelmesini ve belde halkına iyi hizmet üretmesini de sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin açılışında konuşan Bozbey, 2050'ye gelindiğinde şehirlerin dünya nüfusunun yüzde 70'ine ev sahipliği yapması beklendiğini söyledi.

Şehirlerin iklim değişikliği bağlamında benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalacağını aktaran Bozbey, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm bu zorluklara nasıl hazırlanacağız? Şehirlerimizi yönetme şeklimizi tekrar gözden geçirmemiz, yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bizler şehirleri arabalar için değil insanlar için tasarlamak, herkesin kentin sunduğu fırsatlara erişebilmesini sağlamak, kaynak açısından verimli binalara, ulaşıma, enerjiye, suya ve atık sistemlerine yatırım yapmak, ve şehirlerin inovasyonu beslenmesini ve şehirlerin birbirlerinden öğrenmesini sağlamak zorundayız. Biz Altın Karınca ile başarıları kutlamak kadar, bu başarıların arkasındaki tecrübenin paylaşılmasını ve işbirliğini artırmayı da hedefliyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından MBB Genel Sekreteri Cemil Arslan, Altın Karınca Ödülleri'nin değerlendirme sürecine ilişkin sunumunu gerçekleştirdi.