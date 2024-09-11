Marmarabirlik 2024-2025 Zeytin Rekolte Beyanları Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Marmarabirlik 2024-2025 Zeytin Rekolte Beyanları Başlıyor

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Beyan vermeyen ortaklardan ürün alınamayacak.

11.09.2024 11:18
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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifler Birliği (Marmarabirlik), 2024-2025 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımlarına 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, rekolte beyan alımları 16 Ekim'de mesai saati bitiminde sona erecek. Ana sözleşme gereği rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınamayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son yılların en yüksek rekoltesinin gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Uzun yıllar gerçekçi rekolte beyanı için büyük uğraş verdiklerini aktaran Asa, "2024-2025 ürün alım kampanyasında zeytin kalibresi ağırlıklı olarak orta ve ince dane olacak. İri dane zeytin az olacak." ifadesini kullandı.

Son 3 yılda zeytin üreticilerine büyük fiyat desteği verildiğini vurgulayan Asa, şunları kaydetti:

"2021-2022 ürün alım kampanyasında baş barem 20,1 lira, taban fiyat 7,4 lira, yağlık 7 lirayken; 2022-2023 kampanyasında baş barem 54 lira, taban fiyat 18,5 lira ve yağlık 16,5 lira olmuş ve 2023-2024 ürün alım kampanyasında baş barem 125 lira, taban fiyat 47 lira, yağlık 45 lira olarak belirlenmiştir. Yani son 2 yılda alım fiyatlarında yüzde 300'lük artış yaşanmıştır. Rekoltenin çok yüksek olacağı böyle bir zor yılı Marmarabirlik, kooperatiflerimiz ve üretici ortaklarımızla birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Bu hasat dönemini Marmarabirlik'e sahip çıkılacak bir yıl olarak görüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Marmarabirlik 2024-2025 Zeytin Rekolte Beyanları Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmarabirlik 2024-2025 Zeytin Rekolte Beyanları Başlıyor - Son Dakika
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