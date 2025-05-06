Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (Marmarabirlik) yeni yönetim kurulu başkanı Ali Yıldız oldu.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, geçen haftalarda gerçekleşen genel kurul sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında, Marmarabirlik'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Yıldız getirildi.
Dünyanın önemli zeytin üretim birliklerinden olan Marmarabirlik'te başkan vekilliğini Mustafa İlgen, yönetim kurulu üyeliklerini ise Kemal Dinç, Hidamet Asa, Osman Bostancı ve Enis Edin üstlendi.
Son Dakika › Ekonomi › Marmarabirlik'in Yeni Başkanı Ali Yıldız - Son Dakika
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