Marmaris'e 10 Yeni Kruvaziyer Seferi - Son Dakika
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Marmaris'e 10 Yeni Kruvaziyer Seferi

Marmaris\'e 10 Yeni Kruvaziyer Seferi
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Ağustos'tan itibaren 'Astoria Grande' gemisiyle Marmaris'te 10 yeni sefer düzenlenecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, ağustos ayının ilk haftasından itibaren "Astoria Grande" kruvaziyer gemisiyle 10 yeni sefer düzenleneceği bildirildi.

Marmaris Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Tugay, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan'ı ziyaret etti.

Görüşmede, 2026 kruvaziyer sezonu değerlendirilirken, ilçeye gelen kruvaziyer gemilerinin doluluk oranları ve turistlerden alınan geri bildirimler ele alındı.

Toplantıda, mevcut sefer programına ek olarak ağustos ayının ilk haftasından itibaren yaklaşık 1500 yolcu ve mürettebat kapasiteli "Astoria Grande" kruvaziyer gemisinin Marmaris'e 10 yeni sefer gerçekleştireceği belirtildi.

Taraflar ayrıca, 16-17 Eylül'de İspanya'nın Las Palmas kentinde düzenlenecek Seatrade Cruise Med Kruvaziyer Fuarı'na katılım ile 2027 sezonunda Marmaris'e gelecek kruvaziyer gemisi ve sefer sayısının artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerini de değerlendirdi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Marmaris, Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Marmaris'e 10 Yeni Kruvaziyer Seferi - Son Dakika

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