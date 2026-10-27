Marmaris'e 3 bin 933 turist getiren kruvaziyerin sonraki durağı Napoli olacak - Son Dakika
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Marmaris'e 3 bin 933 turist getiren kruvaziyerin sonraki durağı Napoli olacak

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Marmaris\'e 3 bin 933 turist getiren kruvaziyerin sonraki durağı Napoli olacak
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Panama bayraklı MSC Divina, Kuşadası'ndan Marmaris'e 3 bin 933 turist getirdi. Gümrük işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı ve Kaleiçi'ni gezen turistlerin bir bölümü tekne turlarına katıldı; geminin sonraki durağının Napoli olacağı öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyer 3 bin 933 turist getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 3 bin 933 yolcu ile 1264 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik alanları ziyaret eden turistlerin bir bölümü restoran ve kafelerde vakit geçirirken, çok sayıda yolcu da günübirlik tekne turlarına katıldı.

"MSC Divina"nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmaris'e 3 bin 933 turist getiren kruvaziyerin sonraki durağı Napoli olacak - Son Dakika
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