Marmaris\'e Dev Kruvaziyer Ziyareti

02.06.2026 11:50
Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyeri, Marmaris'te 3.931 turist ile limana yanaştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesini, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle gelen 3 bin 931 turist ziyaret etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metre uzunluğundaki dev gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide 3 bin 931 yolcu ve 1289 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi. Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

MSC Divina'nın bir sonraki durağının İtalya'nın Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

