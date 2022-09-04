Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, otobüslerle antik kentleri, ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçede alışveriş yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Alanya'ya 'Seven Seas Explorer' ile 324 turist geldi - Son Dakika

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