Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Kaynak: AA

Marshall Adaları, Marmaris, Muğla, Seas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Lüks gemi 'Seven Seas Explorer', 391 turistle Marmaris'e geldi - Son Dakika

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