Lüks gemi "Seven Seas Explorer", 391 turistle Marmaris'e geldi - Son Dakika
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Lüks gemi "Seven Seas Explorer", 391 turistle Marmaris'e geldi

07.09.2022 11:52
Lüks gemi "Seven Seas Explorer", 391 turistle Marmaris'e geldi

Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Explorer" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaşan 224 metrelik kruvaziyerde, çoğunluğu ABD vatandaşı 391 yolcu ile 480 personel bulunuyor.

Gemideki turistler, çıkış işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi.

Tarihi ve turistik yerleri de ziyaret eden turistlerin bir kısmı, Dalyan Kaunos gezisine katıldı.

Larnaka Limanı'ndan gelen gemi, gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

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Kaynak: AA

Marshall Adaları, Marmaris, Muğla, Seas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lüks gemi 'Seven Seas Explorer', 391 turistle Marmaris'e geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Lüks gemi "Seven Seas Explorer", 391 turistle Marmaris'e geldi - Son Dakika
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