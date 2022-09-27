Mart 2023'de satışa çıkıyor! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu! - Son Dakika
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Mart 2023'de satışa çıkıyor! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu!

27.09.2022 10:01

Türkiye'nin ilk yerli arabası TOGG'un seri üretimi 29 Ekim'de Gemlik fabrikasında başlayacak. Merakla beklenen TOGG'un satışlarına ise Mart 2023 itibari ile başlanacak. Fiyatı hakkında pek çok tahminde bulunulurken TOGG'un kaç lira olacağına dair açıklama yapıldı. Buna göre ilk yerli otomobil için 900 bin TL'nin altında bir rakam belirlenmesi bekleniyor.

Kısa süre sonra seri üretimine başlanacak olan TOGG'un nasıl satılacağı ve fiyatının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Satışına Mart 2023 yılında başlanacak olan aracın fiyatı ve satış yöntemi netleşmeye başladı.

SADECE ONLİNE OLARAK SATILACAK

Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberine göre; Togg, bayilik sistemi yöntemi ile satışa sunulmayacak. ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla örneğinde olduğu gibi sadece online satılacak. Togg'un da Tesla'da olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tanıtım ve deneyim mağazaları olması bekleniyor. Bu konudaki ayrıntılar da 29 Ekim'deki lansmanda açıklanacak.

TOGG ULAŞILABİLİR BİR FİYATA SATILACAK

Haberde görüşleri yer alan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, aracın fiyat hesaplaması hakkında şu bilgileri veriyor: "İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fiyata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fiyat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. Togg ulaşılabilir bir fiyatla piyasaya çıkacak. Biz yola çıkarken fizibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60'a çıkardılar ÖTV'yi. Ondan sonra yüzde 10'a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10'un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz."

900 BİN'NİN ALTINDA OLMASI BEKLENİYOR

Ulaşılabilir bir fiyat olacağına dair yapılan açıklamalar doğrultusunda TOGG'un yüzde10 ÖTV dilimine girmesi bekleniyor. Bir aracının bu dilime girmesi içinmotor gücünün 160 kW olması gerekiyor. Bu durumda aracın giriş fiyatının 900 bin TL olması gerekiyor.

Bu konu hakkında Özilhan, TOGG'un daha ulaşılabilir olması için aracı yüzde 7 ÖTV dilimine sokma hedefleri olduğunu ve bunu sağlayacaklarını ifade ediyor. Aracın 900 TL'nin altında olması beklenirken kulislerde ödeme yöntemine yönelik yeni bir finansman modeli üretilebileceğinin konuşulduğu iddia ediliyor.

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Türkiye, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart 2023'de satışa çıkıyor! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mart 2023'de satışa çıkıyor! Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu! - Son Dakika
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