Mart 2025 Ödemeler Dengesi Verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, martta doğrudan yatırımlar kaynaklı 338 milyon dolarlık giriş olurken, portföy yatırımlarından 3 milyar 551 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mart 2025'te cari işlemler hesabı 4 milyar 87 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 471 milyon dolar fazla verdi.

Buna göre, mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,2 milyar dolar, krediler 37,9 milyar dolar ve ticari krediler 1,7 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar dolar negatif yönlü etkiledi. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar dolar oldu.

Martta doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 3 milyar 551 milyon dolarlık net çıkış oldu. Yurt dışı yerleşiklerin toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 26 milyon dolar ve yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 688 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 149 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 399 milyon dolar ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) piyasasında 1 milyar 522 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin bankalar ihraçlarında 782 milyon dolar net alış, genel hükümet ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 194 milyon dolar ve 428 milyon dolar net satış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 830 milyon dolar ve 581 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, genel hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 839 milyon dolar ve 1 milyar 829 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 668 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 15 milyar 126 milyon dolar net azalış oldu.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler şöyle:

2025 Mart 2025 Ocak-Mart A- CARİ İŞLEMLER HESABI -4.087 -12.279 1. İhracat 23.428 65.664 2. İthalat 28.268 81.529 Mal Dengesi -4.840 -15.865 3. Hizmet Gelirleri 7.335 21.552 4. Hizmet Giderleri 4.663 13.530 Mal ve Hizmet Dengesi -2.168 -7.843 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 867 2.640 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.767 6.916 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -4.068 -12.119 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -19 -160 B. SERMAYE HESABI 5 20 C. FİNANS HESABI 7.107 -7.352 8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 688 2.148 9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.026 2.977 10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 829 1.212 11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -2.722 2.658 11.1. Hisse Senetleri -399 -362 11.2. Borç Senetleri -2.323 3.020 12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 9.261 8.944 12.1. Merkez Bankası 0 0 12.2. Genel Hükümet 0 3 12.3. Bankalar 9.327 10.198 12.4. Diğer Sektörler -66 -1.257 13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 5.367 14.021 13.1. Merkez Bankası -1.638 -5.092 13.2. Genel Hükümet -58 -31 13.3. Bankalar 5.679 15.930 13.4. Diğer Sektörler 1.384 3.214 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -11.189 -4.907 D. NET HATA VE NOKSAN -3.937 -6.688 GENEL DENGE 15.126 11.595 E. REZERV VARLIKLAR -15.126 -11.595 14. Resmi Rezervler -15.126 -11.595 15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA