Mart Ayında Fiyat Artışları ve Düşüşleri - Son Dakika
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Ekonomi

Mart Ayında Fiyat Artışları ve Düşüşleri

Mart ayında en çok patates fiyatı arttı, havayolu yolcu taşımacılığı en fazla ucuzlayan oldu.

03.04.2025 10:45
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Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 42,1 fiyat artışı görülen patates en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 18,13 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Mart ayında en fazla fiyat artışı yüzde 42,1 ile patateste yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 18,13 azalışla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan ürünler; patates yüzde 42,1, evcil hayvanlar ile ilgili ürünler yüzde 23,85, şans oyunları yüzde 22,82, taze sebzeler (patates hariç) yüzde 19,9, taze meyveler yüzde 11,21 oldu.

En çok ucuzlayan ürünler ise havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 18,13, karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 5,28, çocuk giyim yüzde 4,76, kadın giyim yüzde 4,57, tereyağı yüzde 2,74 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Ulaşım, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart Ayında Fiyat Artışları ve Düşüşleri - Son Dakika

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